Не бросайте питомцев на даче!

Сюжет
«Дом. Сад. Огород»
Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.
Когда заканчивается дачный сезон, в деревнях и садоводствах порой остаются животные, которых дачники не сочли нужным взять с собой в город. Возможно, на то есть уважительные причины — аллергия или тесная квартира, но стоило ли тогда давать кошке или собаке уверенность в том, что она вам нужна, а потом обрекать на голод, боль, страх и одиночество?
Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России» на своём сайте обратилась к дачникам с призывом «Не бросайте животных на даче!». В обращении говорится: «Вы уедете, будете вести обычную городскую жизнь… Вы не будете думать о том, что живое существо, которое было забавой несколько летних месяцев, мучительно умирает. Шансы выжить домашнему котёнку или щенку в условиях пустого садоводства — равны нулю».
- Опубликовано в №200 от 26.10.2017