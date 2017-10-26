Не бросайте питомцев на даче!

В опустевшем садоводстве домашним животным сложно найти еду и тепло. Фото: Александр Исаков

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Когда заканчивается дачный сезон, в деревнях и садоводствах порой остаются животные, которых дачники не сочли нужным взять с собой в город. Возможно, на то есть уважительные причины — аллергия или тесная квартира, но стоило ли тогда давать кошке или собаке уверенность в том, что она вам нужна, а потом обрекать на голод, боль, страх и одиночество?

Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России» на своём сайте обратилась к дачникам с призывом «Не бросайте животных на даче!». В обращении говорится: «Вы уедете, будете вести обычную городскую жизнь… Вы не будете думать о том, что живое существо, которое было забавой несколько летних месяцев, мучительно умирает. Шансы выжить домашнему котёнку или щенку в условиях пустого садоводства — равны нулю».