Певица Вика Цыганова презентовала в Екатеринбурге «Имперский стиль»

В Екатеринбурге Вика Цыганова (на фото — с микрофоном) представила свою модную коллекцию. Страница «Недели моды» во «вКонтакте»

В Екатеринбурге в пятый раз прошла «Неделя моды», которая собрала талантливых дизайнеров со всей России.

Площадка Уральского центра развития дизайна в честь 25-летия кафедры «Дизайн одежды» Уральского государственного архитектурно-художественного университета собрала на одном подиуме известных выпускников, преподавателей, учеников и магистров кафедры. Свои коллекции показали десять молодых дизайнеров — магистров кафедры 2017 года, а 20 студентов второго-третьего курсов приняли участие в ежегодном конкурсе «Авангард в жизни и моде».

В числе почётных гостей вечерние показы посетила выпускница кафедры — известный дизайнер головных уборов и аксессуаров haute couture Яна Маркова, которая также представила свою коллекцию «Techno». Аксессуары от Яны Марковой можно увидеть на мировых подиумах, а также на звёздах эстрады, кино и оперы.

Вместе с Яной Марковой специальным гостем «Недели моды» стала певица и дизайнер Вика Цыганова, которая показала коллекцию «Имперский стиль». Она создаёт эксклюзивные вещи из натуральных тканей — шёлка, шерсти, дополняет авторской вышивкой с использованием золотых и серебряных нитей, жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней и бисера. Основные мотивы — классические узоры Персии в сочетании с русской техникой исполнения.