С картофельной ботвы цесарки отлично склёвывют всех вредителей. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Без вреда для здоровья на одном квадратном метре помещения могут находиться две птицы этого вида.

Цесарки считаются ценными домашними птицами, поскольку их яйца гипоаллергенны, безо всякого вреда их могут есть и маленькие дети, и пожилые люди. При этом цесарки способны выдерживать мороз до минус 55 градусов Цельсия, так что их можно содержать даже в довольно простых условиях на даче.

— Специально создавать суровые условия цесаркам, конечно, не стоит, — говорит владелец приусадебного участка в Горном Щите Иван Щапов. Он разводит цесарок уже шестой год. — Но отапливаемого помещения им совершенно не требуется. Цесарки любят свободу и просторный выгул. Так что их обязательно надо выпускать «пастись» на волю, следите только, чтобы поблизости не было собак.

Эти птицы могут принести пользу даже огороду. Они отлично гуляют по грядкам, склёвывая вредителей. Некоторые хозяева намеренно выпускают цесарок «на картошку» в июле: они намного лучше, чем человек, находят на ботве личинок колорадского жука и склёвывают их. При этом землю не разгребают, как курицы, и вреда от них грядкам нет никакого.

Иван Щапов говорит, что цесарка крупнее курицы, к тому же и её мясо содержит больше гемоглобина. В три месяца молодняк набирает 1,3 килограмма веса. Взрослые особи имеют вес до двух килограммов. Интересно, что самка тяжелее самца.

— Ещё у цесарок громкий «голос», — добавляет Щапов. — Они отлично узнают хозяина, а вот на незнакомых реагируют бурно — не хуже собаки.