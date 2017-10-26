Человек-кукла меняет облик

Фото: Instagram Родриго Алвеса

Пластические операции давным-давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Одни меняют форму глаз, другие — размер груди. Но некоторые в погоне за идеалом готовы заменить буквально всё своё тело. Знаменитый британский ведущий Родриго Алвес потратил на собственный «ремонт» целое состояние и не намерен останавливаться на достигнутом.

В мире шоу-бизнеса Алвес известен давно. Он путешествует по всему миру, открывает магазины модной одежды, участвует в самых звёздных вечеринках и ведёт собственное ток-шоу. Вместе с тем, остаётся обычным человеком (правда, с необычной внешностью), который запросто согласился по электронной почте рассказать корреспонденту «ОГ» о себе и своих изменениях.

Человек-кукла Кен (как ещё называют Алвеса) родился 34 года назад в бразильском Сан-Паулу.

— Ещё в школе надо мной издевались из-за моей внешности, — говорит Алвес. — Всё потому, что я был толстым и страшным.

Математика тела: сколько денег Родриго Алвес потратил на свои операции. Instagram Родриго Алвеса

В 19 лет Родриго решился на первую операцию. Своей главной проблемой он считал некрасивый нос. Но та операция не принесла нужных Алвесу результатов. Позднее он ещё несколько раз переделывал свой нос. После очередного посещения хирургов врачи сказали шоумену, что с операциями на этой части тела пора прекращать — следующее подобное вмешательство может закончиться плачевно. Нос попросту отвалится.

Но Алвес не стал расстраиваться. Из-за проблем со здоровьем не только нос, но и другие части тела, по мнению звезды, нуждались в улучшении. За последние 15 лет он более 50 раз ложился под нож хирурга. Переделке подвергся едва ли не каждый сантиметр его тела — от волос на голове до икроножных мышц. На это ведущий потратил целое состояние — благо от бабушки с дедушкой ему осталось большое наследство.

— Мне потребовалось 15 лет, чтобы стать Родриго Алвесом, которого вы видите сегодня, — говорит шоумен. — Теперь у меня есть ещё несколько лет, чтобы стать кем-то другим.

Буквально на прошлой неделе он перенёс болезненную восьмичасовую операцию по пересадке волос на голове. А в ближайших творческо-физиологических планах Алвеса — удаление шести рёбер. Это позволит ему уменьшить талию, «чтобы элегантно одеваться и красиво сидеть».

Естественно, многочисленные операции стали поводом для шуток. Сам Алвес признаётся, что давно привык к этому и не обращает внимания, а злобных комментаторов на своих страницах в социальных сетях просто блокирует.

Иногда с шоуменом происходят и забавные инциденты. Месяц назад Родриго был приглашён в Дубай (ОАЭ) на открытие отеля. Но в аэропорту Эмиратов шоу-мена никак не хотели пропускать через границу, потому что его «пластиковое» лицо отличалось от изображения в паспорте. Только спустя три часа, разобравшись в ситуации, сотрудники пограничной службы позволили ему покинуть здание аэропорта.

Своё жизненное кредо Алвес формулирует просто: «Моё послание обществу — в своей жизни благодаря силе воли и решительности мы можем стать кем угодно, независимо от того, есть ли у вас пластические операции или нет».