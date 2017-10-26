Сумасшедший бомж стал фэшн-звездой

В таком виде «Братец стильный» вошёл в историю мировой моды. Фото: форум Fengniao

Мода и стиль — не обязательно синонимы дороговизны и люксовых брендов. Удивительная история произошла несколько лет назад в Китае, где простой бездомный мужчина в один момент стал главной звездой фэшн-тусовки.

История с «Братцем стильным», как его назвали в китайском сегменте Интернета, разворачивалась в городе Нинбо. Обычный фотограф-любитель по фамилии Тукупил новый объектив к своей камере и вышел на самую большую городскую площадь Тяньи, чтобы «пристреляться». Совершенно случайно в его объектив попал бомж, одетый в длинную куртку, смятые джинсы и стоптанную обувь наподобие угг. Вернувшись домой, Ту закинул фотографии Чен Го Жуна (так звали бомжа) на форум Fengniao. «Он показался мне достаточно харизматичным. Я не мог не сделать несколько «выстрелов», — написал Ту в комментариях к фото.

Фотографии Ту достаточно быстро разлетелись по Fengniao. К бомжу приклеилось прозвище «Братец стильный». Спустя месяц после размещения фотографий Чен Го Жуна в Интернете его изображения набрали несколько миллионов просмотров, а Google предлагал почти 500 тысяч результатов поиска.

Многие пользователи сети не поверили, что Чен Го Жун — это обычный бомж, а не какая-то подставная фэшн-модель. В Нинбо были организованы настоящие поиски бездомного. В город съезжались фанаты со всего Китая, чтобы первыми разыскать Чен Го Жуна. В один из дней он всё-таки был найден. «Моделью» оказался душевнобольной бомж, который слабо отражал действительность и никак не мог понять, почему к нему приковано столько внимания. Городским чиновникам удалось разыскать друга Чен Го Жуна, который заботился о нём последние годы. Они оба отказались от помощи из приюта Нинбо и попросили оставить их в покое. В Интернете развернулась целая кампания по защите «Братца стильного» и его друга. Городские власти пошли им навстречу.

Как только журналисты узнали имя бездомного, который вызвал шквал эмоций в Интернете, были найдены и его родственники, которые пролили свет на судьбу Чен Го Жуна. Как оказалось, на момент съёмки ему было 34 года. Он родился в 400 км от Нинбо — в пригороде Шанжао (провинция Цзянси). В 1999 году Чен Го Жун покинул дом и уехал на заработки в Нинбо. Через несколько лет связь с ним оборвалась, а поиски ни к чему не привели.

Далее история обрывается… Своими воспоминаниями делится друг Чен Го Жуна: «Он никогда не попрошайничал, потому что из-за психических проблем не знает, как это делать. Он не может назвать своё имя. Он не имеет семьи. Он олицетворяет собой людей, брошенных обществом. В конце концов, он должен был просто умереть, и на это никто бы не обратил внимание… Он хотел иметь жену и дом. Именно поэтому иногда он ходил в женской одежде и представлял себя женщиной. Так он казался себе счастливым. Кто-то будет смеяться над ним, кто-то просто насмехаться, но хоть кто-нибудь из вас попробует понять его, чтобы помочь ему?».

Спустя несколько дней после «разоблачения» Чен Го Жуна забрали домой его родственники.

На этом можно было бы закончить текст, но фэшн-индустрия взяла «Братца стильного» в оборот. Сначала о нём был снят биографический фильм, а затем местный бизнесмен Чжуан Вейгуо объявил о запуске мужской линии одежды, которая была полностью навеяна бродячим стилем Чен Го Жуна. К созданию линии Чжуан привлек известного итальянского дизайнера Франческо Фиордели. Всё это дело обошлось ему в 1,5 миллиона долларов США. Новость об этом мгновенно разлетелась по китайскому сегменту Интернета, а «Братец стильный» вошёл в топ-3 самых популярных поисковых запросов на Baidu (китайский аналог Google).

Несколько раз Чен Го Жуна с родственниками приглашали в качестве гостей на модные показы. Позднее стало известно, что фэшн-бомж был помещён в психиатрическую клинику недалеко от дома. 24 февраля 2016 года газета «Сhina Times» сообщила, что Чен Го Жун пропал без вести…