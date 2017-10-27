«Вернулся в офис весь в крови»: в Екатеринбурге жестоко избит сотрудник УК «Лига ЖКХ»

Илья Сотонин. Фото: Владимир Мартьянов

Вчера вечером в Екатеринбурге неизвестные напали на сотрудника управляющей компании «Лига ЖКХ» и жестоко избили его на трамвайной остановке. Об этом «ОГ» сообщил директор по развитию компании Илья Сотонин.

— Днём одной из наших сотрудниц на парковке прокололи 4 колеса. И буквально часа через два — в начале седьмого вечера — другая наша сотрудница написала в чате: на Никиту напали на остановке. Он вышел из офиса, дошёл до трамвайной остановки, на него налетели трое, потребовали мобильный телефон и сразу же стали бить. Естественно, мобильники так не отжимают! Они несколько раз стукнули его головой о рельсы — при свидетелях — и убежали. Он вернулся в офис весь в крови, сотрудники вызвали полицию и скорую. Его увезли в больницу. Зашили рассечения. Сотрясения, к счастью, нет.

— С чем связываете нападение?

— У нас нет доказательств, но есть все основания предполагать, что управляющие компании старого типа таким образом пытаются бороться с конкурентами. Возможно, это организованная преступность, связанная со сферой ЖКХ.

Автомобиль сотрудника "Лиги ЖКХ" Андрея Харыбина подожгли 23 октября в 4 утра. Фото предоставлены Ильей Сотониным.

Недавно к нам в управление перешёл очередной дом, по улице Омская, 108. Как только жилинспекция оформила все документы, нам разбили рабочую машину. Потом, где-то пару недель назад, молотком разбили машину нашего хаусмастера, который был на приёмке этого дома. На этой неделе — в ночь с воскресенья на понедельник — в Берёзовском сожгли машину другого нашего сотрудника Андрея Харыбина, он помогал жителям провести собрание и сменить управляющую компанию. Его машину подожгли в 4 утра и, скорее всего, вычислили её по жучку — на камерах видеонаблюдения видно, как злоумышленник залез под машину и что-то отцепил из-под багажника. Потом машину облили смесью и подожгли.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видны двое поджигателей. Третий злоумышленник, по словам пострадавшего Андрея Харыбина, стоял неподалёку. Полиция ищет преступников. Фото предоставлены Ильей Сотониным.

— У вас этой весной ещё лифты горели в четырёх домах. Полиция нашла злоумышленников?

— Нет. И я не вижу особого рвения у местных правоохранителей разбираться в этих поджогах. Были какие-то шевеления, когда я ездил на «прямую линию» с Путиным, но потом снова всё заглохло.

— Как решаете проблему с безопасностью сотрудников?

— Сейчас больше всего я переживаю за своих сотрудников. Мы стараемся обеспечить их безопасность и сопровождение до дома, но от всего застраховаться невозможно. Я бывал на «стрелках» с представителями конкурирующей управляющей компании. С ними невозможно договориться цивилизованно. Я встречался с руководством УК в клубе на Ботанике, днём. Мне угрожали и открытым текстом заявляли: «Не трогай наши дома. Это наш рынок, тебе тут делать нечего». Это у них такой разговор — «по понятиям». Они считают, что дома принадлежат им, а не жильцам. Хотя именно жильцы принимают решение, какая УК будет обслуживать дом.

Мы будем обращаться в федеральные структуры, так как наши местные правоохранители очевидно с давно назревшей проблемой справиться не в состоянии.