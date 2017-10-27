Ольга Голодец приехала в Екатеринбург

В Екатеринбурге подобное заседание заседание Совета Проекта 5-100 проходит впервые. Фото: Павел Ворожцов

Заместитель председателя правительства РФ проводит в столице Урала заседание Совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов РФ среди ведущих мировых научно-образовательных центров (Совета проекта «5–100»).

В масштабном мероприятии принимают участие российские и мировые эксперты в области образования и науки, ректоры и команды 21 вуза-участника проекта 5–100, а также руководители ста вузов со всей страны.

Из вузов Среднего Урала в программе господдержки «5-100» участвует Уральский федеральный университет. В его стенах Ольга Голодецпроведёт совещание на тему «Российское образование в глобальном пространстве», где будут рассмотрены планы вузов по повышения конкурентоспособности.