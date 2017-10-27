Куда смотрят «защитники» пруда?

В акватории городского пруда Екатеринбурга начали поднимать уровень воды, опущенный до минимума для проведения реконструкции опор Макаровского моста. Фото: Алексей Кунилов

В акватории городского пруда Екатеринбурга начали поднимать уровень воды, опущенный до минимума для проведения реконструкции опор Макаровского моста — львиная часть работ уже выполнена, и движение по мосту открыто. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, уровень воды будут поднимать постепенно, и к ноябрю вода должна подняться до привычной отметки. В разных точках глубина водоёма достигает от трёх до пяти метров.

Где сейчас защитники пруда? Изменения, происходящие на излюбленном месте отдыха горожан, вызывают в Екатеринбурге общественный резонанс. Когда в конце июля пруд обмелел, на поверхности оказались залежи мусора, обнаруженные на водной артерии. Коммунальщики приступили к уборке акватории городского пруда с удвоенной силой, к ним присоединились волонтёры, а несколько раз на субботник выходил и Комитет городского пруда, который «обнимал» водоём, чтобы защитить его от строительства храма Святой Екатерины.

В итоге место строительства храма перенесли, но в акватории остался ещё один спорный для городской панорамы объект — установленный несколько лет назад «Опорный пункт полиции» в форме полусферы, который, как подтвердил «ОГ» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, никакого отношения к полиции не имеет. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга заявили, что с ним ничего сделать не могут, поскольку «все объекты, расположенные на воде, — в федеральной собственности». Может, об этом стоит задуматься Комитету городского пруда?

Странный сферический объект появился в акватории пруда в апреле 2014 года. «Опорный пункт» горожане успели окрестить и «юртой», и «малахитовой шкатулкой», и спортбаром к ЧМ-2018. Фото: Алексей Кунилов

Что будет дальше с Макаровским мостом? Открытие моста произошло позже запланированного, автолюбителей этот факт равнодушными не оставил. Хотя работы и начались ещё до осени, закрытым для транспорта мост оставался с 7 по 23 октября — срок небольшой, но в это время на екатеринбургских дорогах, особенно по пути объезда моста, наблюдался настоящий транспортный коллапс. Открытый путепровод разгрузил центральные улицы города.

За этот период подрядчиками были проведены работы по переустройству инженерных коммуникаций — линий связи и газопровода. Затем последовало отделение одной трети моста и продольный рез: от всей конструкции был отделён тот участок, который будет демонтирован по ходу работ. Та часть, которая предполагается к эксплуатации на первом этапе работ до октября 2018 года, была усилена. После того, как эти работы были завершены, на мосту были проведены испытания большегрузами — специалисты выясняли, насколько готова конструкция к статичной и динамичной нагрузке. Как сообщил председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Николай Сметанин, после проведения испытаний и их положительных результатов, на мосту были установлены ограничительные знаки, нанесена дорожная разметка и запущено движение.

В ночь с 26 на 27 октября, правда, мост был вновь закрыт и для пешеходов, и для транспорта — для проведения испытаний по движению рельсового транспорта. По мосту проехал вагон, гружённый песком. Заключение экспертизы будет готово, как сообщили «ОГ» в администрации, крайний срок — к понедельнику. Если экспертиза даст положительное заключение, на всё время реконструкции по мосту будет запущено реверсивное, однопутевое движение трамваев №3 от вокзала и №21 в обратную сторону. Напомним, что оба трамвайных маршрута, которые ходят от ЦПКиО по улицам Белореченской и Викулова, объезжали перекрытый мост по проспекту Ленина. По требованиям безопасности на мосту во время движения может находиться только один вагон, а его скорость на участке ограничена до 10 км/ч.

Дорожку для переходов перекроют до лета. Пешеходная дорожка, участок которой перекрыли и которую екатеринбуржцам приходится обходить под мостом, спускаясь по лесенкам, как сообщил Николай Сметанин, будет перекрыта до лета.

— Такое движение пешеходов будет осуществляться до того момента, пока мы не реконструируем перекрёсток улиц Бориса Ельцина и Челюскинцев, — отметил специалист. — Работы на мосту будут продолжаться и в зимний период, ведь у строителей большой объём работ по переустройству инженерных коммуникаций под дорогами и развязками, которые подходят к мосту.

Также зимой планируется установить сваи под опорой нового моста. На вопрос о том, когда же откроют мост полностью, Николай Сметанин не ответил — всё зависит от результатов первого этапа и функционирования второй части моста.

Комментарий Андрей Альшевских, депутат Госдумы: — Несколько лет назад, когда эта сферическая конструкция была размещена напротив правительства области и Заксобрания, я занимался этим вопросом. Тогда выяснилось, что её разместили для рекламы такого рода построек. Обращался в надзорные органы, но получилось так, что все давали отписки, что не имеют к этому отношения, поскольку по нашему законодательству акватория пруда не попадает под их юрисдикцию. Потом по какой-то случайности шар «уплыл» к «Космосу». Когда последний раз осушали городской пруд, прошла информация, что наконец-то её уберут — так и не убрали.