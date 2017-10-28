Путешествие во времени

Вот с этого легендарного «Форда» и начинался наш отечественный автопром, который принято ругать, а вот экспозиция музея автотехники УГМК убедительно доказывает — у нас были и есть уникальные автомобили и мотоциклы. Фото: Павел Ворожцов

Представьте, к вам приехали гости издалека. Просят, чтобы вы показали им самое интересное, что есть у вас в округе. Куда вы их повезёте? И вам любой скажет — поезжайте и покажите Храм-на-Крови, Ганину Яму и музей военной техники в Верхней Пышме. Редакция «ОГ» в полном составе решила вплотную познакомиться с нашими уральскими брендами.

Трудно быть трудником

На Ганину Яму мы прибыли, несколько опередив события — экскурсии здесь начинаются с 10:30, а мы вошли в изумительный, так органично вписавшийся в лесной пейзаж храмовый комплекс в десять «с копейками», и нам, чтобы не мёрзнуть попусту на улице, предложили поприсутствовать на службе в храме «Державный». И сразу повезло — вели службу сам владыка, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл и викарий епархии, епископ Среднеуральский Евгений. Оказывается, мы приехали в мужской монастырь в престольный праздник — день Иверской иконы Божией матери. И боже, до чего всё-таки красивы обряды у нашей православной церкви… А как поют! Дрожь пробирает даже самых отпетых атеистов. И ещё одно совпадение: именно в этот день исполнилось 37 лет диаконской хиротонии митрополита Кирилла. 26 октября 1980 года будущий владыка Кирилл был рукоположен в иеродиакона и дал монашеский обет. С этой датой по окончании службы его и поздравил епископ Евгений.

По Ганиной Яме можно ходить часами — храмы, часовни, памятники, беседки. Посмотрели, конечно, мы и на последнее пристанище невинно убиенной царственной семьи Романовых. Попытались понять логику тех, кто расстреливал, расчленял, поливал серной кислотой и сбрасывал в старую шахту на десятиметровую глубину останки своих жертв. Не смогли.

Нечаянная встреча старых добрых знакомых: главный редактор «Областной газеты» Дмитрий Полянин (слева), митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл (в центре) и епископ Евгений. Фото: Павел Ворожцов

Много интересного мог бы почерпнуть и пытливый ум из экспозиции музея Романовых. Ну кто бы мог подумать, что именно с лёгкой руки Николая II в России было положено начало промышленной нефтедобыче! Но что интересно, в царской России по трубам гнали не нефть, а готовый продукт — керосин. Между прочим, именно на нём летают современные самолёты, и кто знает, как бы повернулась история нашей страны, займись мы поплотнее нефтью и её переработкой, не случись не по нашей воле Первой мировой войны.

Повторяю, по Ганиной Яме можно ходить часами. Вот только курить нельзя — и это правильно. Неприметная тропиночка вывела за забор, где на лавочке восседал, как бы это помягче сказать, квадратный мужчина и разговаривал по телефону. Познакомились, оказалось, трудник Сергей. Трудник — это, проще говоря, рядовой работник монастыря, здесь ведь обширное хозяйство. Возможно, если проявит себя, станет монахом. Интересный был разговор.

— Всякий труд должен оплачиваться, у вас есть зарплата?

— Нет, конечно. В миру человек получает зарплату, и куда он её тратит? На еду, одежду, коммуналку. У нас всё это есть, и нам такой бумажный посредник не нужен.

— А как монастырь подбирает работников? Ну не по объявлениям же…

— Люди сами приходят. Кто соблюдает устав, те остаются.

— А живёте где?

— Новички — в вагонах (поодаль стояли два обычных пассажирских вагона — Прим. ред.) А так — в кельях под храмами. Есть и одноместные, есть и шестиместные, кто что заслужил…

— В монастырях обычно крепкое подсобное хозяйство…

— И у нас есть. Я вот в молочном цехе тружусь. Коров держим, а вот грядок нет. А можно у вас сигаретку попросить?

И это «можно сигаретку» прозвучало раз десять от других трудников. Нет, не пойду ни в трудники, ни в монахи. Мужиков, видимо, просто прижало по жизни, пытаются веру обрести…

И в заключение. Отобедали мы в монастырской трапезной. Борщ был постный, но очень вкусный, а обычно суховатая горбуша — нежной и сочной. Секрет, наверное, знают.

Броня крепка…

… и танки наши быстры. Знакомые слова! А ещё «Три танкиста, три весёлых друга…». В музее боевой техники в Верхней Пышме нам очень повезло с гидом. Григорий Павликовоказался не просто хорошим историком, но и подлинным энтузиастом истории бронетанковой техники.

Самый быстрый танк в довоенном мире БТ-27. Фото: Павел Ворожцов

Ну что мы знаем о танках? Наша «тридцатьчетвёрка» да немецкий «Тигр». А как развивалось танкостроение, начиная с совершенно нелепых по сегодняшним меркам конструкций, оказалось, ничего не знаем. У нас, оказывается, были замечательные танки. Например, самая быстрая бронемашина тридцатых годов БТ-27. На гусеницах развивал до 62 километров в час, а если их снять, мчался и за 80. Прошёл обкатку на Халхин-Голе и в Испании. Вместо привычных трёх танкистов в экипаже могло быть и два, и даже 11 — в знаменитом пятибашенном танке, например. Мы первыми создали плавающие танки и бронетранспортёры, и они очень даже пригодились в войну там, где сплошные топи и болота. Стали пионерами в оснащении танков радиосвязью. Помните по фильмам танк с поручнями по башне? Все думают, что это для удобства десанта. Да, и для этого тоже, но вообще-то это антенна танковой радиостанции. До её появления сигналы друг другу танкисты на поле боя передавали… флажками. И подлинные шедевры рождались без всяких компьютеров, из вычислительной техники были только логарифмическая линейка да светлая голова.

«Волга» для КГБ

Танковая экспозиция и всё прочее в павильоне и на открытой площадке были хороши, но апофеозом всей экскурсии для нас стал музей автомобильной техники УГМК. Здесь более 200 экспонатов преимущественно отечественной техники и зарубежной, повлиявшей на наше автомобилестроение. Нам опять повезло — автомузей находится на территории комбината «Уралэлектромедь» и для широкой публики пока закрыт. Как только завершится строительство нового корпуса, народ увидит наш отечественный автопром, который, вопреки расхожему мнению, был и остаётся не так уж плох. Здесь собраны ВСЕ мопеды, мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, автомобили, микроавтобусы и даже грузовики (часть из них стоит на улице), выпускавшиеся в СССР. А начинался наш автопром с легендарного «форда», это единственная машина, вышедшая 15-миллионным тиражом и ставшая прообразом для нашей легендарной «эмки», которая служила и в скорой помощи, и в милиции, и, увы, в НКВД, за что была прозвана «чёрным воронком».

Мужественные испытатели - корреспонденты «ОГ» Данил Паливода (в коляске) и Пётр Кабанов. Фото: Павел Ворожцов

Директор музея Станислав Чуркин раскрыл нам немало секретов и развеял некоторые мифы отечественного автомобилестроения. Например, почему все машины поначалу были чёрными — чёрная краска быстро сохла и не требовала термической обработки. Или почему у довоенных машин двери открывались не так, как у современных: скорости возросли, и при лобовом ударе замок, который находился ближе к капоту, заклинивало. Рассказал об удивительной модификации «Волги» ГАЗ 24–24, её прозвали «машиной для КГБ», или «догонялкой». Внешне ничем не отличалась от обычной чёрной «двадцатьчетвёрки», но под капотом стоял мощный восьмицилиндровый двигатель, и предназначалась она для эскорта. Когда АвтоВАЗ стал выпускать знаменитую «копейку», среди автомобилистов пошла байка о том, что на первых машинах стояли фиатовские двигатели и они-то были ого-го… Враки. Фиатовский двигатель был нижнеклапанным, а на «жигули» ставили наши верхнеклапанные, другое дело, что использовали поначалу фиатовские болты с итальянской маркировкой. А оцинкованные и пролужёные оловом кузова у «Победы» — тоже неправда, просто олово использовали при ремонте. И знаменитая байка о том, что когда Сталинудоложили о новой машине «Родина» и вождь спросил: «И почём «Родину» будете продавать?», машину тут же переназвали в «Победу» — только байка.

Водители, когда откроется эта экспозиция, вас ждут и другие удивительные открытия!