Екатеринбуржцы собирают подписи за отставку директора ЦПКиО

Установленные недавно в парковой Аллее ратной славы памятные знаки подверглись серьёзной критике со стороны жителей города. Фото: Артём Устюжанин

Екатеринбуржцы требуют отставки директора ЦПКиО им.Маяковского Романа Шадрина, руководящего парком с 2015 года. Соответствующая петиция появилась на Change.org. На сегодня петиция собрала уже более 2,5 тысяч подписей.

Горожане утверждают, что за два года парк из места развлечений и отдыха превратился в заброшенное и замусоренное пространство. По их словам, нынешний руководитель прямо заявляет, что не видит необходимости преображать территорию ЦПКиО в соответствии с мировыми стандартами.

«Если Екатеринбург стремится к статусу глобального города, то наш ЦПКиО тянет его в обратную сторону, парк остаётся провинциальным и убогим, на десятки лет отставшим от своего времени», — заявляет автор петиции.

Активисты просят администрацию Екатеринбурга обратить внимание на эту проблему и с помощью конкурса выбрать нового директора, сделав процедуру выбора открытой и прозрачной. На момент выхода новости петицию подписали 247 человек.

Напомним, российский офицер, генерал-майор в отставке Роман Шадрин имеет военное образование, был участником боевых действий. Причиной упадка ЦПКиО горожане называют в том числе тот факт, что руководитель не является специалистом в сфере культуры и отдыха.

Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в последнее время оказывается в центре общественных обсуждений. Установленные недавно в парковой Аллее ратной славы памятные знаки подверглись серьёзной критике со стороны жителей города — многие посчитали, что они больше напоминают могилы с венками. Чуть раньше в городских пабликах обсуждалось, что в парке запретили фотографироваться. Об этом информировала табличка, появившаяся на входе. После ироничных публикаций в СМИ табличку сняли.

Кстати Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская заявила журналистам, что «ситуация в парке абсолютно рабочая» и что к директору парка «пока никаких вопросов и претензий нет». Но пообещала «разобраться и выяснить, чем недовольны авторы петиции».