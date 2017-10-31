Стекло — на стены, поликарбонат — на крышу

Такой стала крыша стеклянной теплицы после урагана Фото: Станислав Мищенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Обычно теплицы в наших краях страдают от снега: за зиму его скапливается так много, что под его тяжестью рушатся деревянные и стальные конструкции, лопается стекло, рвётся укрывной материал. Но в последние годы к зимним напастям для любителей овощеводства в закрытом грунте добавились летние: ветер и град стали наносить теплицам не меньший урон, чем снеговые шапки. При этом зачастую страдают и люди, оказавшиеся внутри них или поблизости. Некоторые хозяева загородных участков в связи с этим начинают переделывать свои парники.

Лето того года останется в памяти уральских садоводов надолго. В этом году к традиционным заморозкам, резким перепадам дневных и ночных температур, обильным дождям и граду со снегом прибавились ураганы. Нехарактерные для Урала климатические явления фиксируются всё чаще, а их последствия становятся всё разрушительнее и опаснее для жизни.

Огород пенсионерки из Каменска-Уральского Анфисы Глухих серьёзно пострадал от шквалистого ветра и атмо-сферных вихрей, пролетевших над Свердловской областью в начале июня.

— Я была в одной из теплиц, подвязывала помидоры и не заметила, как резко изменилась погода: небо вдруг стало чёрным, яблоню с грушей пригнуло шквалистым ветром к земле, а сверху стал сыпаться шифер с соседской крыши, — рассказывает Анфиса Семёновна. — Этот парник у меня был целиком стеклянный, поэтому я сразу легла на дорожку между грядками и прикрыла голову руками, чтобы не пораниться осколками. Теплица звенела как колокольчик и шаталась из стороны в сторону, я боялась, что её поднимет и унесёт куда-нибудь вместе со мной, но, слава Богу, всё обошлось.

Комбинированная теплица: стены — рамы со стеклом, крыша — листы поликарбоната. Фото: Станислав Мищенко

Дачница отделалась небольшими порезами и ушибами, а вот парник пострадал куда серьёзнее: половина оконных проёмов была разбита, томаты повалены. После такой катастрофы пенсионерка приняла решение, которое назревало давно, да всё руки не доходили: поменять стекло на поликарбонат. Тем более что вторая теплица, для огурцов, прошла «реновацию» ещё в прошлом году, и пенсионерка осталась довольна её результатами.

— Зима в наших краях как лотерея: никогда не знаешь, сколько снега выпадет, — продолжает Анфиса Семёновна. — В 2016 году его навалило так много, что стекло в огуречной теплице не выдержало. Сыновья мне поменяли стеклянную крышу на поликарбонат. Новую теплицу из этого материала я решила тогда не ставить: была как-то у соседки в такой, там духота невыносимая и овощи надо поливать несколько раз в день, а у меня и других дел в саду хватает.

К идее комбинировать на теплицах стекло и поликарбонат приходят многие садоводы. В итоге из стеклянных рам оставляют в теплице стены, а листами сотового поликарбоната взамен стекла перестилают кровлю. Парник со стеклянными рамами и пластиковой крышей смотрится необычно, но всё больше садоводов предпочитают именно такую конструкцию классической теплице из сотового поликарбоната. Сочетание этих материалов позволяет достичь оптимальных условий для успешного выращивания рассады и теплолюбивых культур. Поликарбонат — ударопрочный, лёгкий и гибкий, стекло — светопроницаемое, рама, в которую его вставляют, имеет щели, что помогает вентиляции. К тому же поменять стекло на пластик проще и дешевле, чем строить теплицу заново: демонтаж стеклянной постройки долог и травмоопасен, а освободившееся стекло надо куда-то вывозить и утилизировать, что часто бывает не под силу пожилым садоводам.

Но даже такой парник требует особого ухода. По словам пенсионерки, снег с него приходится регулярно убирать. Лучше не полениться съездить зимой лишний раз для уборки снега в сад, чем весной устранять повреждения.

— Как выпадет сантиметров десять, прокапываю вдоль фундамента теплицы траншею шириной в совковую лопату, чтобы он падал туда с крыши и поликарбонат не треснул. И то одна сторона нынче лопнула, потому что прошлой осенью в торцы попала вода и лёд раздавил соты.

Совет тем, кто меняет стеклянную кровлю на поликарбонатную: не скупитесь на приобретение этого материала. Прочность и долговечность крыши из сотового поликарбоната зависит от его толщины и способности материала противостоять ультрафиолетовому излучению. Чем листы толще и защита от ультрафиолета больше, тем дольше они вам будут служить. Как правило, тонкие листы, толщиной менее четырёх миллиметров, не выдерживают на крыше более двух-трёх лет.

А нашей дачнице Анфисе Глухих после переделки теплицы ураган уже не страшен: теперь с крыши осколки стекла не посыпятся. Да и урожайность в обновлённых теплицах бьет рекорды: несмотря на плохую погоду, Анфиса Семёновна закрутила в нынешний летний сезон 22 трёхлитровые банки огурцов и почти столько же томатов. На следующий год она думает возвести третий парник полностью из поликарбоната, но с форточками и раздвижными дверями, чтобы внутри не было чересчур жарко.