Вместо лилий — лопухи

Семена петунии из Китая привлекают своей дешевизной. Фото: Станислав Мищенко

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Опытные садоводы стремятся закупить семена для будущего сезона в конце осени — в начале зимы: и выбор больше, и народу в магазинах меньше. Относится это и к импортным семенам, желающих испробовать которые становится всё больше. Развитие коммуникаций и доступность Интернета сделали возможной покупку семян из любой точки мира. Правда, зачастую иностранные новинки приносят дачникам одни разочарования.

Российское законодательство запрещает ввоз семенного и посадочного материала в багаже и ручной клади без фитосанитарного сертификата. Поэтому пассажиров международных авиа- и железнодорожных рейсов, прибывающих из Китая и других азиатских стран, досматривают сотрудники Россельхознадзора. Если у нашего гражданина или зарубежного гостя найдут семена, саженцы или черенки растений без сопроводительных документов, то их вернут обратно либо уничтожат. Ещё могут выписать штраф до пятисот рублей за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Такие меры введены, чтобы не допустить заражения наших огородов вредителями и болезнями растений.

Купить иностранные семена в магазинах или на рынках тоже непросто. Будучи в прошлом году в Биробиджане, я больше получаса искал хоть какие-то семена из Китая на местном рынке. С ходу мне предложили только японские. «С китайскими семенами много проблем. У нас давно их не было, хотя люди часто спрашивают. Но вроде бы тамошние власти запрещают их вывозить», — рассказал мне продавец одной лавки.

Неизвестно, соответствуют ли эти слухи действительности, но, возможно, их следствием стал резкий рост интернет-торговли китайскими семенами. На электронных площадках продают любой товар — от экзотических цветов до редких овощей. Газания, астильба, дицентра, радужные пионы, зелёные тюльпаны и чёрные томаты — всё можно найти в Китае.

— Экспериментировать с китайскими семенами лично я закончила, — говорит Анастасия Никитина, молодая дачница, увлекающаяся разведением цветов. — Все мои родственники твердили, что уважающий себя садовод никогда не будет заниматься такой ерундой — тратить деньги и время на китайские семена. Но мне всё равно было интересно, а вдруг что-нибудь классное вырастет. К сожалению, часто покупаешь одно, а на грядке всходит абсолютно другое. Садила нарциссы, вырос однолетний бальзамин. Вместо хосты — клевер, вместо лилий — лопухи, а вместо пионов — амаранты.

Семена Анастасия заказывала на одной из электронных площадок торговли товарами из Китая. Посадочный материал с бесплатной доставкой там продают наравне с одеждой или бытовой техникой. Людей привлекает его цена, например, 100 семян петунии стоят 9 рублей, а у нас за 10 семечек просят 90. В отличие от других цветов, из них действительно выросла петуния, только не разно-цветная и махровая, а жёлтая и плоская. Ещё одним минусом импортных семян является их низкая всхожесть. Добавьте сюда и присущую почте неразбериху: семена могут идти от трёх недель до полугода, а той же Анастасии Никитиной одно из отправлений пришло в село Покровское. Правда, Артёмовского района, а сама она живёт в Каменском.