Как утеплить скважину

Чтобы утеплить скважину, сгодятся любые обрезки пенопласта. Фото: Станислав Богомолов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Классическая схема оборудования скважины предусматривает возведение на месте трубы бетонного короба метр на метр в чистоте. Короб обычно заливают выше грунта сантиметров на 10–15 для удобства эксплуатации. Всю эту конструкцию на зиму нужно обязательно утеплять, чтоб не замёрзла вода в водопроводе.

Перво-наперво нужно утеплить трубу водопровода. Можно обмотать тряпками и зафиксировать эту обмотку скотчем. Но самое главное — надо утеплить бетонные стены. Самый подходящий материал для этого — пенопласт. В него сейчас обычно упаковывают бытовую технику, и обычно его на даче скапливается немало. Если нет, можно купить в строительном магазине, где пенопласт продают листами.

Возникает вопрос: как его крепить? Сверлить бетон и садить на дюбеля? Как-то хлопотно. Проще всего посадить на специальную монтажную пену для приклеивания пенополистирола.

Люк обязательно должен быть двойным. Для более удобной эксплуатации я, например, по верху бетона пустил один ряд из остатков бруса 100 на 100 миллиметров. На него уже можно крепить на шарниры верхний люк из обычных досок, лучше со шпунтом. Сверху можно обить клеёнкой или другим непромокающим материалом. Нижний люк лучше сделать сантиметров через 30–40 от верхнего — лучше из тех же досок, но на шарниры его уже не посадишь, поэтому он должен быть съёмным: на зиму постелил, весной убрал.

Между двумя люками нужно обязательно положить утеплитель, например, минвату или старый матрас, вышедшую из употребления верхнюю одежду — обычно на даче этого барахла навалом. Закрываете верхний люк — вот, собственно, и всё. С началом зимы забрасываете сооружение снегом, постепенно получается такой небольшой курган, и вода в скважине уже не перемёрзнет — проверено. Напомню, что водопроводная труба обязательно должна прокладываться с «тёплым» кабелем. Электричества он потребляет немного, зато воду не «прихватит» даже в суровые морозы.