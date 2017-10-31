Копать, поливать, укрывать

Осенняя побелка деревьев не гарантирует их защиту от грызунов. Для этого требуется укрыть стволы деревьев лапником, рубероидом или металлической сеткой. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Уже выпал снег, но многие садоводы продолжают ездить на свои участки. Какие работы в саду можно ещё успеть сделать до прихода устойчивых холодов?

— Если водопровод не отключён или имеется своя скважина, то нужно продолжить влагозарядковый полив плодовых и ягодных культур. Тем более что в ближайшие дни синоптики обещают почти повсеместно оттепели, — говорит декан факультета агротехнологий и землеустройства УрГАУ Михаил Карпухин.

Наличие влаги в почве очень важно для успешной зимовки многолетних насаждений, осенью почти повсеместно её не хватало, потому что конец лета был жаркий и практически без дождей. А вот минеральные удобрения вносить сейчас поздно, это надо было делать в августе-сентябре. Кстати, подкормки растений фосфорно-калийными удобрениями хорошо сказываются на их подготовке к зиме.

— Для того чтобы сдержать развитие вредителей, обязательно все грядки надо перекопать без разбивания комков. Нужно брать в саду все листья, всю падалицу, чтобы такие заболевания как парша, коккомикоз, или такие вредители, как плодожорка, не получили на участке дальнейшего развития, — советует Михаил Карпухин.

В этом году на смородине и крыжовнике была вспышка пилильщика. Чтобы снизить распространение этого вредителя, кусты во время оттепели можно также подокучить. Для накопления снега в саду нужно расставить приспособления, препятствующие его выдуванию. Это могут быть ненужные деревянные поддоны, щиты, иные конструкции. Чем больше снега вы сохраните в саду, тем больше влаги получат весной ваши многолетние насаждения. Кстати, обилие снега способствует также лучшей перезимовке деревьев.

В нынешнем году многие сады пострадали от расплодившихся грызунов.

— На будущий год мы также прогнозируем нашествие грызунов, от которого могут пострадать плодовые деревья, поэтому их сейчас надо обязательно защитить, — говорит Михаил Карпухин. — Самое простое — это разбросать между деревьями опил с креолином: на кубометр опила достаточно 50 граммов этого препарата, его растворяют в воде и равномерно смачивают им опилки. Купить креолин можно в ветеринарных аптеках, его запах хорошо отпугивает не только мышей, но даже зайцев.

Обязательно нужна осенняя побелка деревьев, она помогает предотвратить весеннее растрескивание коры на деревьях, возникающее из-за перепада температур. От тех же грызунов деревья можно обвязывать капроном, стекловатой, укрывать лапником, укладывая ветки иголками вниз. Также в течение зимы надо обязательно приезжать в сад и отапливать снег вокруг деревьев, тем самым вы будете разрушать ходы, по которым передвигаются грызуны. Это значительно снизит их активность.