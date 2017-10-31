Уральские фрукты самые полезные

Выращенные на Среднем Урале яблоки в разы превосходят по витаминности плоды, полученные на юге и западе страны. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

К такому выводу пришли учёные Уральского государственного аграрного университета после проведения научных исследований. Суть их заключается в сравнении количества витаминов и полезных микроэлементов в яблоках, выращенных на Среднем Урале, и в аналогах, привезённых с юга России и из-за рубежа. Уральские плоды по содержанию биологически значимых элементов превзошли конкурентов в разы.

Учёные объясняют этот факт климатическими особенностями региона и тем, что растения находятся в постоянном стрессе из-за резко континентального климата. В связи с этим в них накапливается большое количество биологически активных веществ, в частности, витамина С.

Из-за большого перепада температур, когда температура воздуха ночью в летний сезон может быть чуть выше нуля, а днём больше двадцати градусов Цельсия, и плодовым деревьям приходится приспосабливаться к таким непростым погодным условиям, биохимические процессы растения приводят к накоплению в плодах большего количества витаминов, а значит, делают их более полезными.

Исследование учёные Уральского аграрного госуниверситета проводили на базе собственного сада плодово-ягодных культур.

Тут выращивают и изучают около 50 сортов яблонь и груш. Ведётся здесь и селекционная работа. Помимо высокой зимостойкости, качества плодов, от новых сортов требуется, чтобы они были иммунными, устойчивыми к заболеваниям, таким как парша. Такие сорта позволяют получать экологически чистую продукцию, поскольку деревья не требуют обработки пестицидами. Сад УрГАУ — первый шаг к развитию северного садоводства, пилотный проект, который послужит началом закладки промышленных плодовых садов на Урале.