Не межевать — значит рисковать

Узаконивание границ участка поможет вам избежать в дальнейшем конфликтов с соседями. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет «Дом. Сад. Огород»

Особенности и секреты садового хозяйства на Среднем Урале.

Межевать участок или не тратить на это деньги? Тем более, что отсутствие сведений о границах земельного участка не является препятствием по сделкам с ним. И всё же специалисты управлении Росреестра по Свердловской области советуют не откладывать уточнение местоположения границ участка. В будущем это поможет вам оградить себя от конфликтов с соседями.

С 1 января 2017 года отношения, возникающие в связи с осуществлением государственного кадастрового учёта недвижимости и государственной регистрации прав на недвижимость, являются предметом регулирования Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Этим законом, равно как и другими правовыми актами, не установлена обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до определённой даты уточнение местоположения границ земельных участков, провести так называемое межевание и внесение таких сведений в Единый государственный реестр недвижимости. В связи с этим данные процедуры осуществляются по усмотрению правообладателей таких земельных участков и сроками не ограничиваются.

В настоящее время законом № 218-ФЗ не предусмотрены основания для приостановления государственной регистрации прав на земельные участки в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости сведений о координатах характерных точек их границ. Действующее законодательство также не содержит ограничения на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства.

Вместе с тем специалисты управления Росреестра по Свердловской области рекомендуют правообладателям земельных участков, не имеющих точных границ, всё же не тянуть с межеванием. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит правообладателей от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами власти.