Тюркский мир в поисках своей идентификации…

Академик Абдуллаев примеряет уральскую мантию. Фото: Юлия Самойлова

Кафедра регионоведения Уральского федерального университета (УрФУ) провела международную научно-практическую конференцию на весьма любопытную и актуальную тему: «Тюркский мир: актуальные проблемы». Чем вызван такой интерес учёных и дипломатов к этой теме, рассказал «ОГ» заведующий кафедрой, доктор исторических наук Александр НЕСТЕРОВ:

— Тюркский мир развивается стремительно, сейчас занят главным образом своей идентификацией. Сохранились ли мы, тюркский народ, какое у нас место в мире — спрашивают они себя и ищут ответ на этот вопрос. Один из признаков того, что народ сохранился — тюркский язык лежит в основе других языков, с вариациями, конечно. Тюрки всегда поймут друг друга. Например, очень близки азербайджанский и турецкий языки. Немножко наособицу таджики, они, поскольку это иранская ветвь, говорят на фарси, а вот их соседи узбеки — тюрки, у них совсем другой язык.

— Один из докладов был посвящён переходу в Казахстане на латиницу. Чем вызван этот переход?

— Это политическое решение, есть, конечно, в нём элемент демонстрации большей самостоятельности от России. Но налицо и общий тренд для тюркских стран бывшего СССР: Узбекистан и Туркмения уже пишут на латинице. До вхождения в СССР во многих странах использовалась арабская вязь, но в 1928 году всех перевели на латинский алфавит. В 1938–1940 годах в обязательном порядке перевели на кириллицу. С распадом СССР стали потихоньку возвращаться к латинице. В определённой мере это демонстрация независимости от России.

— А можно ли тюркский мир считать исламским миром?

— Нет-нет. Где-то это совпадает, а где-то и не совсем. Например, одна из самых больших исламских стран — Индонезия, но индонезийцы — не тюрки. В России татары и башкиры — тюрки, и чаще всего проповедуют ислам, а вот якуты — тюрки, но к исламу почти не имеют отношения. За многие годы всё перемешалось. В том же Иране примерно половина населения тюрки, и в стране они, а не иранцы — политическая нация. Тюркский мир многолик и разнообразен, тем и интересен. В работе нашей конференции приняли участие Генеральный консул Азербайджана Ильдар Искендеров, сотрудники консульств Киргизии, учёные из Казахстана, Туркмении, Азербайджана…

Кстати Во время конференции ректор УрФУ Виктор Кокшаров вручил академику Камалу Абдуллаеву из Азербайджана диплом и мантию почётного доктора Уральского федерального университета. Звание почётного доктора было присуждено Абдуллаеву ученым советом УрФУ за большие научные достижения и развитие эффективного сотрудничества между Россией и Азербайджаном в сферах науки и образования.