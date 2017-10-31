«Люди же заводят собак и кошек, а я сов завёл»

Сейчас у Виктора Клокова живут три совы. Последнюю на выхаживание мужчина взял в октябре этого года — маленький комочек ему передала воспитательница местного детсада. Фото: из личного архива Виктора Клокова

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Березовчанин завёл в квартире трёх сов, сокола и четырёх змей.

— А почему люди решают завести кошку или, например, собаку? Вопрос, на который, наверное, вообще нет ответа. Мне просто нравится, — прокомментировал «ОГ» свой необычный выбор питомцев Виктор Клоковиз Берёзовского. Своим хищникам, а это — три совы, сокол дербник, четыре змеи — он выделил отдельную комнату в квартире. У каждого — свой угол, своё место, поэтому животные практически не пересекаются и, как следствие, не конфликтуют.

Первую птичку — волнистого попугайчика, мужчина купил в магазине. Чеглока (небольшая хищная птица из семейства соколиных) нашли знакомые Виктора: соколик был подстрелен на охоте. Птицу семья выходила, вылечила и отпустила на волю. Именно после этого инцидента у Клокова появилось такое пристрастие — начал искать информацию на российских форумах, иностранных, прочитал об охоте с птицами. Выбор пал на ястреба-стервятника, с которым Виктор охотился целый сезон, однако времени на то, чтобы основательно заниматься с ним, не было, поэтому потихоньку мысли переметнулись в сторону сов.

Как рассказал Виктор Клоков, очень важно птиц правильно кормить. Семья специально закупает для своих питомцев цыплят, крыс и мышей — последних, кстати, продают в самом Берёзовском, а вот за цыплятами приходится ездить в Сысерть. Содержание четырёх птичек выходит недёшево: на одно кормление уходит около 150 рублей, а питаться каждой нужно ежедневно по одному разу. Змей кормить нужно дважды в месяц — по разу в две недели. Их, кстати, содержать смогут самые ленивые — змеи требуют меньше ухода, чем аквариумные рыбки. Кормить ползучих нужно тоже крысами и мышами.

Чтобы пернатые получали солнечные лучи, с ними гуляют, держа на руках. Семейство периодически выезжает на природу — там сов подвязывают к пенькам, дают получить свою дозу солнечного света. В холода все остаются дома, а маленькую сипуху зимой вообще на улицу не выводят, восполняя это витаминами. В квартире каждой птице по очереди дают «погулять» на балконе. Полетать на воле сов не отпускают: у птичек, тем более таких небольших, врагов в природе немало.

— Каждая ворона и все остальные дневные хищные птицы очень сильно реагируют на них. Если я где-нибудь в поле отпущу даже хорошо обученную сову, то есть шанс, что её спугнут вороны и куда-нибудь угонят так, что я её не найду, не для этого я её покупал. Все совы, которые залетают в город, страдают от ворон. Если днём сова вылетела на открытое пространство, ей проходу ни одна ворона не даст — вокруг одной совы может собраться до 50 ворон, и каждая норовит её схватить, щипнуть, клюнуть, — рассказывает Виктор Клоков.

Тот соколик, что сейчас живёт у Клоковых, приехал из Москвы — это Виктору подарок. Раньше, когда в нашей стране была развита соколиная охота, такой дербник считался дамской птицей. Сейчас же, как рассказывает наш герой, эти птицы стали популярны. Весит такой сокол около 200 граммов, добычу ищет размером с дрозда, от которого сам по габаритам ушёл недалёко. Совсем скоро Виктор вновь приступит к занятиям, тренировкам с соколом — пока нет времени, мужчина занят на работе.

Дети в семье относятся к животным с любопытством. Как ни странно, большой интерес вызывают змеи — их можно носить на руках, играть с ними. С птицами сложнее, ведь чтобы взять на руки одну, нужно надеть специальную перчатку, чтобы когти не поранили. Однако младшее поколение семьи в удовольствии погладить пернатых себе не отказывает.