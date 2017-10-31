Первый раз в кино с большим экраном

Некоторые из детей-воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних впервые пришли в кино. Фото: Станислав Мищенко

В Свердловской области продолжается конкурс «Женщина года — 2017». В минувшую субботу его участницы сходили в кино с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Орджоникидзевского района Екатеринбурга.

Вместе с ребятами премьеру фильма «Последний богатырь» смотрела депутат Законодательного собрания Свердловской области, номинант конкурса в категории «Политическая деятельность и государственное управление» Елена Трескова, которая уже была лауреатом премии «Женщина года» в 2001 году.

— Такие конкурсы нужны: женщины наши — молодцы, они многое успевают в своей жизни и очень много времени уделяют благотворительной деятельности, — говорит Елена Анатольевна. — В результате мы увидели много ярких женщин, которые могут не только работать и выстраивать свою карьеру, всё уладить в своей семье, но и дарить тепло своих сердец людям старшего поколения, детям, оставшимся без родителей.

Одна из таких ярких женщин — Марина Гурьева, воспитатель Орджоникидзевского приюта для детей и претендент на премию в номинации «Наука и образование». По её словам, ребята с нетерпением ждали нынешнего киносеанса, некоторые из них ещё ни разу не смотрели фильмы на большом экране.

— Выходы у нас частые, два-три раза в неделю, — продолжает Марина Францевна. — Ходим в музеи, в театры, в походы, и просто гуляем. Чтобы дети любили свою Родину, им надо показать её и тех замечательных людей, которые живут среди нас.

Это может случиться раньше, чем они ожидают: по словам Ольги Сметаниной, руководителя оргкомитета премии «Женщина года», несколько участниц конкурса после общения с ребятами задумались об их усыновлении.

— Наш конкурс был создан, чтобы выявить не просто успешных и талантливых людей, а милосердных женщин, которые занимаются благотворительностью, — говорит Ольга Сметанина. — Многие из них после посещения детских приютов постоянно ездят к ребятам, не говоря об этом никому. И поход в кино — это лишь часть большой работы, которую участницы премии делают для детей.