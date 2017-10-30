УрФУ остаётся в программе «5–100»

Ольга Голодец: «Уральский федеральный университет устойчиво находится во второй группе с очень серьёзным потенциалом». Фото: Александр Исаков

Представители 117 российских вузов собрались в минувшую субботу в Екатеринбурге. Здесь состоялось заседание международного совета программы «5–100», а также совещание на тему «Российское образование в глобальном пространстве», которое провела заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец.

— Международный совет положительно оценил итоги реализации программы «5–100». В программу входит 21 вуз, практически все они демонстрируют устойчивую динамику, поэтому все останутся в программе и будут профинансированы государством. Мы разделили университеты на три группы. В первой — лидеры, показавшие резкий прорыв, в средней — вузы, которые также улучшили свои результаты, в третьей группе — университеты, на которые мы возлагаем надежды. От того, в какую группу входит вуз, будут зависеть объёмы финансирования, — рассказала Ольга Голодец «Областной газете».

Напомним, цель программы «5–100» — повысить престижность российского образования и добиться, чтобы к 2020 году как минимум пять вузов из числа участников вошли в первую сотню трёх ведущих мировых рейтингов. По словам Ольги Голодец, в год на программу расходуется порядка десяти миллиардов рублей бюджетных средств. Этот объём финансирования сохранится до 2020 года.

Ректору Уральского федерального университета Виктору Кокшарову (на фото) удалось сохранить финансирование вуза по федеральной программе «5-100», пусть и в усечённом варианте. Цель программы — вывести ведущие российские вузы в ТОП-100 мировых рейтингов. Если в 2015 году УрФУ получил от государства 761 млн, в 2016 — 511 млн рублей, то с этого года вуз будет финансироваться в пределах 480 млн рублей в год. Фото: Алексей Кунилов

Из вузов Среднего Урала в программе участвует Уральский федеральный университет. По словам зампредседателя Правительства РФ, УрФУ отнесли ко второй группе вузов, которые с 2018 по 2020 год будут финансироваться в объёме приблизительно 480 миллионов рублей в год. Таким образом, господдержка ведущего уральского вуза несколько сократится: в 2015 году в рамках программы УрФУ получил 761 миллион, в 2016–511 миллионов рублей.

Заместитель председателя международного совета программы «5–100» Андрей Волков отметил, что при ранжировании внимание обращается на то, есть ли у вуза понимание своей стратегии и приоритетов, а также на качество образовательных программ, уровень подготовки студентов и многое другое. Он выразил надежду, что программа «5–100» будет продолжаться и после 2020 года.

Мнение Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области: — Стратегия нашего региона — это системное и комплексное укрепление связки: образование, наука, производство. Это позволяет синхронизировать программы развития, готовить востребованных на рынке труда специалистов, внедрять передовые разработки в тех отраслях, которые нуждаются в прорывных проектах. Одним из драйверов инновационного развития региона, а также одним из ключевых центров формирования золотого кадрового фонда является Уральский федеральный университет — участник проекта «5–100». Я уверен, что деятельность совета по повышению конкурентоспособности ведущих университетов придаст дополнительный импульс развитию этого вуза и всех университетов, которые борются за лидерство российского высшего образования на международной арене.

На совещании, состоявшемся в Уральском федеральном университете, Ольга Голодец подчеркнула, что повышение конкурентоспособности российского высшего образования — это задача всех вузов страны, а не только участников программы.

— Продвижение наших университетов — это продвижение наших компетенций, технологий, наших международных преимуществ, — подчеркнула она.

Председатель наблюдательного совета УрФУ Дмитрий Пумпянский заявил, что необходимо расширять состав участников программы «5–100» либо создавать другие подобные программы, так как эффект состязательности даёт хороший эффект.

Справка «ОГ» В группу лидеров вошли Высшая школа экономики, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Томский государственный университет, Национальный технический исследовательский университет «МИСИС. Во вторую группу вошли: Уральский федеральный университет, Казанский федеральный университет, Томский и Санкт-Петербургский политехнические университеты, Московский государственный медицинский университет имени Сеченова, Тюменский государственный университет, Российский университет дружбы народов. В третью группу вошли Балтийский, Дальневосточный и Сибирский федеральные университеты, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Самарский национальный исследовательский университет, Университет имени Лобачевского (Нижний Новгород), Южно-Уральский государственный университет.