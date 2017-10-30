В Екатеринбурге устроили Хэллоуин для мопсов

Фото: Валерия Зык

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Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные истории о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

На этом снимке — участник костюмированного Хэллоуина для мопсов, который прошёл в минувшее воскресенье в Екатеринбурге. Уральцы собрались в парке Чкалова с питомцами, одетыми в забавные наряды, изображающие монстров, привидения и известных персонажей, например, Бэтмена, Фредди Крюгера и клоуна из фильма «Оно».

Всего в костюмированной вечеринке приняли участие около тридцати собак и их владельцев. Оценили ли праздник четвероногие модели, неизвестно, но их хозяева и проходившие мимо люди остались в восторге от необычного зрелища. Как сообщили устроители праздника, средства от проведения маскарада пойдут на поддержание одного из уральских приютов для собак.