Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Владимир Шерпаев, доктор политических наук, профессор, полковник в отставке:

— Дэн Сяопин, когда его попросили оценить историческое значение Великой французской революции, сказал: «Прошло слишком мало времени, чтобы об этом можно было сказать что-то определённое». Можно ли сказать подобное о русской революции? Наверное, период в 100 лет очень мал, чтобы комплексно оценить это явление. Но нельзя не признать, что в мировом историческом процессе Великая Октябрьская социалистическая революция явилась рубежом, за которым следует новейшая история человечества.

Во-первых, Великий Октябрь возглавил начало новой исторической эпохи перехода человечества от капитализма к социализму, чем ускорил темпы общественного прогресса народов мира.

Во-вторых, Октябрьская революция подвигла народы на преодоление социального неравенства между людьми, к борьбе за освобождение трудящихся от классового угнетения и эксплуатации.

В-третьих, она побудила народы колониальных и зависимых стран на борьбу за национальное освобождение.

«Революцией призванные» — это не только основатели партии большевиков, бойцы революционных баррикад, красноармейцы Гражданской войны. Это и герои первых пятилеток, солдаты Великой Отечественной, труженики великих послевоенных строек, покорители целины и космоса. А значит, революция — наша духовная среда, и все мы живём в едином времени революции. Очевидно и то, что советский период стал высшей точкой в историческом развитии России.

В стране за 10–15 лет был создан прочный индустриальный фундамент, на построение которого лидирующим капиталистическим державам потребовалось 100–150 лет.

Построение основ социализма качественно преобразило социальную, культурную, духовную сферы жизни общества. А поскольку революционные преобразования осуществлялись с опорой на достижения передовой науки того времени, наша страна оказалась готова к реализации больших проектов: ядерного, космического.

Победа советского народа над фашизмом с работавшей на него экономикой всей Европы была достигнута прежде всего волей руководящей партии и убеждённостью людей в защите Родины. Так что система, созданная Великим Октябрём, проявила себя духовно-нравственной и жизнестойкой и доказала свою жизнеспособность. Всё это имеет непреходящее значение, поэтому так важно сохранение исторической памяти и недопущение искажений истории.

А ещё хочу подчеркнуть, что достижения советской эпохи во многом стали возможными благодаря тому, что во главе России 100 лет назад встали люди, сумевшие создать новую управленческую культуру, основанную на системном стратегическом научном подходе ко всем государственным проблемам и стоящим перед обществом задачам, заложившие основу обеспечения военной безопасности современной России.