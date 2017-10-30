Коту под хвост: как сэкономить на наполнителе для кошачьего туалета

Некоторые владельцы кошек отмечают, что не все питомцы любят силикагель, потому что он шуршит и колется. Фото: Дарья Белоусова

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Почти 60 процентов свердловчан держат одно домашнее животное, а каждый десятый - двух питомцев. Правила ухода за любимцами и советы ветеринаров, новости из мира хвостатых и пернатых, самые интересные истории о братьях наших меньших - читайте в нашем сюжете

Вместе с котом в доме появляется туалет для него. И от выбора наполнителя будет зависеть не только чистота жилища, но и здоровье питомца, а также состояние вашего кошелька. «ОГ» расспросила владельца нижнетагильского магазина «Природа» Дмитрия ЗАЙЦЕВА о плюсах и минусах использования разных видов средств для кошачьего туалета. Как оказалось, на самых дешёвых наполнителях необязательно получится сэкономить.

— Во времена не столь отдалённые наполнитель для лотков был единым — газета. Но на дворе XXI век, индустрия позаботилась, чтобы у нас и наших хвостатых любимцев был достойный выбор. При покупке наполнителя главными критериями для вас должны быть порода и возраст вашего питомца. Например, чем меньше шерсти на вашем коте, тем мягче должен быть наполнитель. Обращайте внимание, что некоторые виды не подходят котятам. Имеет значение и характер любимца. Бывает, кошка не желает пользоваться чуть замаранным туалетом. Такой категорически не подойдут впитывающие наполнители.

ДРЕВЕСНЫЙ. Самым демократичным по цене является древесный наполнитель (от 70 рублей за 7 литров в интернет-магазинах. Прим. «ОГ»), он же считается и самым экологичным. В него, как правило, не добавляют ферментов, обеспечивающих большую впитываемость. Кошкам обычно нравится запах хвои. В плюс этому виду можно засчитать и универсальность: он подходит и взрослым животным, и котятам. Но не раз покупатели жаловались, что кошки разносят опилки на лапках. Кроме того, лоток с таким наполнителем придётся менять чаще, так что экономичным этот вариант назвать сложно.

МИНЕРАЛЬНЫЙ. Из многолетней практики продаж мы знаем, что одними из самых популярных наполнителей являются минеральные. Владельцы кошек любят их за умеренные цены (от 80 рублей за 4 литра.— Прим. «ОГ») и за то, что они отлично «держат» неприятные запахи. Постоянным высоким качеством отличаются импортные марки, но и наши производители, если берутся за дело серьёзно, встают в один ряд с ними. Мы с чистой совестью рекомендуем покупателям наполнители, изготовленные в Свердловской области. Например, под Каменском-Уральским. Там у производителей свой карьер. Удобно и то, что у них широкая линейка. Есть наполнители для длинношёрстных и короткошёрстных кошек, а также универсальные.

СИЛИКАГЕЛЕВЫЙ. Самым современным видом наполнителей является силикагелевый. Он сделан из поликремниевой кислоты. Производители гарантируют его безопасность для взрослых особей, а вот при попадании в пищевод котят он может быть опасен. Достоинств у силикагелевого наполнителя много: препятствует распространению запаха, быстро впитывает влагу, всегда остаётся сухим, в нём не размножаются бактерии; не разносится, не пылит. Минус в высокой стоимости (от 200 рублей за 2 литра. Прим. «ОГ»). Многим нашим клиентам-пенсионерам он просто не по карману. Однако не стоит забывать, что менять этот наполнитель нужно всего один-два раза в месяц, поэтому стоимости упаковки бояться не нужно. При таком графике смены содержимого лотка дорогой наполнитель может оказаться экономичнее дешёвого.

Из личного опыта Юлия Возбранная, совладельца приюта для животных «Чеширские кошки», консультант в зоомагазине: — Мы перепробовали множество наполнителей. По нашему личному мнению, лучшим, чем мы когда-либо пользовались, оказался японский комкующийся древесный наполнитель. Он стоит сильно дороже российского древесного (ценник по Екатеринбургу 790–1200 рублей в разных магазинах), но держит запах раз в десять лучше. Его не надо каждый день менять, на одну-двух кошек пакета хватает на месяц, а то и больше. Обычный древесный придётся убирать ежедневно, что трудозатратно в приюте для кошек, тогда запаха не должно быть. К тому же наполнитель этого вида легко разваливается и разносится по дому. Хороши силикагелевые наполнители, но, к сожалению, они сильно шуршат, что нравятся не всем кошкам. Лысые коты, а также особо чувствительные животные, не приемлют силикагель, потому что он колется.