«Никогда не бейте животное!»

Зоопсихолог Елена Лотиева на полосе «Наши питомцы» поделилась с читателями «ОГ» секретами своей необычной профессии. Фото: Павел Ворожцов

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«ОГ» запускает серию материалов о том, как поладить со своим питомцем. В ней мы будем рассказывать, как преодолеть агрессию животного, отучить его пакостить в доме, приучить к новым условиям жизни, грамотно воспитать. Всем этим занимаются зоопсихологи. В первой публикации мы расспросили зоопсихолога Елену ЛОТИЕВУ из Екатеринбурга, что это за специалисты, с какими видами животных они работают, какими методами и в чём суть науки зоопсихологии.

— Елена, что это за профессия? Какое образование получили вы?

— Зоопсихолог — это психолог, который работает с психикой животного. Этому обучаются на факультете психологии или ветеринарии. Зоопсихолога можно сравнить с дрессировщиком. Но работая с реакциями животного, зоопсихолог прежде всего оценит его психоэмоциональное состояние, поймёт и устранит причины нежелательного поведения и никогда не применит силу — строгий ошейник, удавку, электрошокеры. Я психолог по образованию, а также работала кинологом, специально училась этому. На первом курсе психологии мы проходили зоопсихологию, и ею я занимаюсь уже 15 лет, работаю с кошками, собаками, грызунами и домашними птицами. Корректирую непослушание и любое неадекватное поведение — фобии, отказ от пищи, агрессию, отказ пользоваться туалетом и другое.

Это одна из первых собак, обученных Еленой Лотиевой. Животное надрессировано на поиск тротила и пластида. Сейчас собака «на пенсии». Фото: Павел Ворожцов

— С какими животными чаще всего обращаются?

— Когда как. Сейчас в равной степени с собаками и кошками, одно время приходили с хорьками. Были проблемы и с птицами. Моя знакомая, например, завела шестимесячного волнистого попугая. Думала, что будет приучать его сидеть на пальце, играть с ним. Но не тут-то было. Попугай клевал хозяйку — она не могла даже поменять ему миски в клетке. Она никогда не думала, что может бояться маленькой птички. Никто не объяснил ей, что животное не знает, весит оно несколько граммов или сто килограммов. Вы умиляетесь, а у него есть клыки или острый клюв, когти. Потребовалось два месяца работы с попугаем. Теперь Василий в клетке только спит, встречает хозяйку так, как не всегда делают собаки, они вместе едят, даже начал говорить.

— А какие проблемы могут возникнуть с хорьками?

— Начнём с того, что воспитывать нужно любое животное, независимо от его размера, вида и возраста, нужно уметь с ним обращаться. Подруга купила хорька трёхлетней дочке. Это была первая ошибка — животное вообще не надо заводить для детей. Заводите себе, потому что ответственность и содержание будут на вас. Хозяином должен быть взрослый. Если не хотите — мягко отговаривайте. В итоге на хорька не обращали внимания, а ему тоже нужна любовь, развлечения, хотя бы сородичи. Вы должны всё это обеспечить. Если поместить вас в мир зверей, которые не хотят с вами общаться и язык которых вы не понимаете, но при этом кормить, вы будете искать себе занятия. Так сделал и хорёк — разодрал вечерние платья и соорудил себе лежанку… Когда хозяйка увидела это — она начала его бить.

— А можно ли бить животных?

— Никогда! Этим нарушается всё доверие. Когда вы с другом хотите договориться, вы его не подавляете, не используете насилия, правда? Конечно, он будет вам подчиняться, пока вы его бьёте, но любить он вас не будет. Вы должны показать свою любовь. Угодите — и он ответит взаимностью. Это мой принцип при работе с животными. Я им предлагаю и вкусности, и развлечения: сделай для меня всего лишь вот это, а я тебе — и еду, и игрушки — всё тебе, ты только чуть-чуть для меня постарайся. И животное это видит и понимает — неважно: кошка, собака, хорёк, птица — и через несколько повторений они за «молодец» готовы сделать всё! Потому что в «молодец» в их голове вкладывается множество «якорей», а пищевое подкрепление постепенно отключается, остаётся только голосовое.

За 15 лет у меня не было ни покусов ни царапин. И не потому, что ко мне приводят хорошеньких и маленьких зверюшек — очень много агрессивных и неадекватных, списанных с боёв и конвоев собак уже на строгом ошейнике, которые не подчиняются… Когда наказания не помогают, остаётся только применять психологию, индивидуальный подход.

— То есть чтобы поладить с животным, его обязательно любить?

— Да, без этого не хватит терпения, ведь заниматься придётся хозяину, а не мне. Я буду лишь рассказывать и показывать, как надо делать. Бывает, что приходят люди и просят сделать им чудо, а сами участвовать в дрессировке не хотят. Но моя работа — сделать дрессировщиком вас, научить вас понимать животное, а не самой прыгать с ним. Поэтому первый вопрос, который я задаю клиентам: вы любите своего питомца? вы готовы вкладываться в него? Если нет, то будет нормальным и нестыдным отдать животное тому, кто о нём мечтает. Хорьку в конечном счёте мы нашли новых хозяев, я показала им игровые команды — хорёк кувыркался с игрушками и кайфовал в новом доме.

— Какие ещё принципы зоопсихологии надо знать прежде, чем заводить животных?

— У всех животных есть иерархия — сначала идёт вожак (это всегда взрослый человек, который занимается животным), потом помощники вожака, которыми могут быть и дети. И задача лидера — объяснить животному, что оно всегда будет внизу. Чтобы стать вожаком, необязательно быть командиром по натуре. Достаточно устанавливать правила и требовать их выполнения с помощью команд, которые покажет зоопсихолог. Нельзя допускать вседозволенности: позволять запрыгивать на стол, тянуть поводок, если речь идёт о собаке. Иначе получается, что это она вас будет выгуливать, а не вы её. Дрессировку часто откладывают на потом, ждут, когда животное вырастет — это ещё одна ошибка. Выстраивать отношения с животным нужно с первых дней общения с ним. Специально зоопсихологию можно не изучать — у вас это займёт много лет. Проще посоветоваться со специалистом, который объяснит всё на примере вашего питомца.

— Сколько времени требуется, чтобы воспитать питомца?

— Однозначно нельзя сказать, это зависит и от конкретного животного и от хозяина, насколько тот внимателен на занятиях, быстро всё схватывает. Ещё неизбалованную собаку можно обучить бытовому послушанию (приучить к выгулу, выполнению основных команд) за десять дней, если работать с ней ежедневно, добросовестно выполнять все домашние задания. С кошками отношения выстраиваются дольше, несколько месяцев — в отличие от собак, они ходят сами по себе, а не на поводке.

— Чтобы помочь хозяину, вам обязательно общаться с животным лично? Или можно проконсультироваться дистанционно?

— Если я нахожусь в этом городе, где проживает клиент, то выезжаю на дом. Но если есть хороший Интернет и планшет, я могу консультировать по скайпу. Мне надо понять: как и чем кормят животное, где оно спит, какие миски, амуниция для выгула — все обстоятельства жизни. В зоопсихологию входит и психология человека, и содержание, и питание животного, и начальная дрессировка. Бывает, что с питомцем всё хорошо, а человек предъявляет неадекватные требования. Хочет от йоркширского терьера того же, что от стаффорда. Тогда я работаю с хозяином. Проблема может быть и в домашней обстановке. У клиентов кошка сходила с ума от минималистичного дизайна — в квартире не было мебели, даже подоконников, хозяева ели и спали на полу. А кошки любят запрыгнуть повыше, спрятаться…

— В какую сумму может обойтись помощь зоопсихолога?

— Скажу так: от двух тысяч до двухсот. Всё зависит от конкретного случая. Часто люди преувеличивают проблему, и им хватает одного-двух занятий, на которых они получают новые знания и практические советы.