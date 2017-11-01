Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по биатлону:

— Для меня никогда не стоял вопрос, как относиться к событиям столетней давности. Я категорически против любых революций и считаю, что власть должна передаваться только мирным путём. Тем более в России. Вы только вдумайтесь: население нашей страны — это два процента от населения земного шара. Зато у нас сорок процентов природных ресурсов планеты. Видимо, тогда нам не хватало умных и талантливых людей, которые бы могли управлять Россией. Как бы мы ни защищали Николая II, но он был слаб, чтобы управлять такой огромной страной. Надо было создавать нормальное правительство. При таком выдающемся государственном деятеле, как Пётр Столыпин, Российская империя могла совершить настоящий прорыв. Увы, Пётр Аркадьевич не успел реализовать все свои задумки.

Я не считаю, что революция позволила нашей стране приобрести что-то сверхъестественное. Насильственная смена власти никогда не приносила желаемых результатов. Революцию устроили безумцы. Её плодами пользовались единицы. Простой же народ как был «без штанов», так и остался.

Я могу так говорить с полным основанием — мне уже 70 лет. Я с лихвой хлебнул советской власти. В своё время мой дед-казак за боевые заслуги был награждён царской наградой — Георгиевским крестом. А после революции — расстрелян. Мой отец Иван Григорьевич, вернувшийся с фронтов Великой Отечественной войны с ранениями, всю жизнь преподавал в школе физкультуру. Мама Нина Евлампиевна всю войну отработала токарем, точила гильзы для снарядов. В мирное время трудилась бухгалтером. В 56 лет получала всего 60 рублей. Ещё в седьмом классе, чтобы помогать семье, я был вынужден бросить школу. Пошёл работать в автохозяйство учеником токаря, где через два месяца сделал работу, которую не смог сделать мой учитель: выточил цилиндрик к заднему амортизатору мотоцикла Иж-56. Потом работал в Челябинске на металлургическом заводе. Тяжелейшая работа! Так за что же я должен благодарить революцию? Может быть, за то, что было уничтожено казачество, интеллигенция? Цвет нации разбежался по свету. То же самое происходило и позднее. Сейчас власти пытаются кого-то вернуть. Но давайте будем откровенными и зададимся вопросом: а кто же поедет назад?..

Да, мы улетели в космос, но не сделали ни одного нормального автомобиля. Поставьте рядом «Мерседес» и «Волгу», и всё сразу станет понятно.

Говорите, у нас в Советском Союзе была уникальная система спортивной подготовки? С одной стороны, согласен. С другой — хотел бы поспорить: выдающиеся спортсмены жили на нищенскую зарплату, годами стояли в очередях, чтобы купить автомобиль. Теперь и эта система разрушена. Что мы получили взамен? Ничего. За последние годы в биатлоне мы имеем какие-то считанные капли медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В чём причина? К управлению в спорте пришли люди, занимающиеся физкультурой. А то и вообще не имеющие понятия, что такое спорт.

С прискорбием могу констатировать: такое творится не только в спорте, но и в других сферах нашей жизни.