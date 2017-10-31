На Рождественских чтениях обсудят уроки столетия

Митрополит Кирилл заявил, что нежелание изучать и знать православную культуру делает человека неспособным распознать ложь. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в Екатеринбурге стартовал региональный этап Международных Рождественских образовательных чтений, который завершится 7 ноября. Во Дворце молодёжи собрались более 1000 участников — педагоги, специалисты по работе с молодёжью органов гоcвласти и местного самоуправления, представители общественности и духовенства.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл открыл мероприятие, напомнив, что Рождественские чтения проводятся уже в 26-й раз, а тема нынешних — «Нравственные ценности и будущее человечества» — особенно актуальна в связи с отмечаемым в эти дни 100-летием событий 1917 года.

— Нам надо обсудить не итоги, а уроки минувшего столетия, — подчеркнул глава митрополии, добавив, что из-за незнания православной культуры тревожным «знаком нашего времени становится нетерпимость к человеку, а не к греху, и это нужно менять».

С приветственным словом к собравшимся обратился также губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Сегодня на Среднем Урале проживает свыше четырёх миллионов человек, из которых треть — это молодёжь. И от того, каким вырастет новое поколение уральцев, зависит будущее региона, — резюмировал глава области.