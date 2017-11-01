Как стать участником нового шоу Максима Галкина?

На «Первом канале» в минувшее воскресенье стартовал новый любопытный проект — шоу с участием талантливых и удивительных пожилых людей. Фото: КАДР ИЗ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ «СТАРШЕ ВСЕХ!», «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

На «Первом канале» стартовал новый проект — шоу с участием пожилых людей, талантливых и удивительных.

Кто первый? 82-летняя королева ритма Зинаида Левина из Котласа мастерски отбивает ритм алюминиевыми ложками. Музыкальную карьеру начинала с баяна, но он оказался для неё тяжёлым. Перешла на деревянные ложки, потом — на металлические инструменты — звук звонче. На шоу они вместе с певцом Александром Панайотовым исполнили песню Джо Кокера. Впечатляюще. Мастеру спорта по гимнастике Элизе Борисовой из Королёва — 83 года, она действующий тренер по аэробике, покорила публику продемонстрированными пируэтами. А 72-летний «повелитель пряжи и владыка спиц» Юрий Белов из Златоуста вяжет с девяти лет, причём не только одежду и варежки, но и картины. Даже глобус связал.

«Повелитель пряжи» Юрий Белов. Фото: кадр из телепередачи «Старше всех!», «Первый канал»

Гиревик Виктор Якубов из Суздаля, 86 лет. В активе — несколько мировых рекордов. Показал на шоу, что есть ещё порох в пороховницах. Очень милая и непоседливая — полмира объехала — Елена Ерхова из Красноярска, 90 лет. На подиум въехала… на верблюде. Своё 90-летие отметила в Доминикане.

Силач Виктор Якубов. Фото: Фото: кадр из телепередачи «Старше всех!», «Первый канал»

В следующих передачах зрителям пообещали показать байкершу 87 лет, метательницу боевых топоров 65 лет, 77-летнего дельтапланериста и виртуоза-барабанщика, который младше его всего на год.

Как попасть на шоу? Мы хотели узнать, нет ли среди будущих героев наших земляков и как попасть на шоу, но программа «Старше всех!», видимо, страшно законспирированная контора. Справочная «Первого канала» дала только один телефон, но он был постоянно недоступен (видимо, отключились от наплыва желающих).

Впрочем, всё оказалось не так сложно: чтобы попасть на шоу, нужно заполнить на сайте www.1tv.ru в разделе «Участвуйте в проекте» специальную анкету из 18 пунктов. Кроме стандартных данных о себе, там могут оказаться неожиданные для претендентов требования. Например, рассказать о самом ярком впечатлении в вашей жизни. Или рассказать о себе в видеоролике. Естественно, показать видеофильм с вашими удивительными способностями. Дать ссылку на ваш профиль в соцсетях. Вашу анкету изучат, и если вы заинтересуете программу, вас пригласят на кастинг. Первые группы участников прошли в шоу через кастинг.

— Естественно, «Старше всех!» перекликается с программой «Лучше всех», только здесь чудеса показывают люди, которым существенно «за», — так прокомментировал действо ведущий шоу Максим Галкин на сайте «Первого канала». — Бытует мнение, что если человеку семьдесят, восемьдесят, тем более девяносто лет, то он уже не может удивить феноменальными способностями. Люди почтенного возраста, которые приходят к нам, доказывают обратное. Они демонстрируют чудеса преодоления себя, восхитительную физическую форму, потрясающую память или верность своей профессии. Поэтому это очень жизнеутверждающая программа. Она важна тем, что подаёт пример многим, кто отчаялся, потерял надежду.

А ведь «Первый канал» при предполагаемой, на первый взгляд, слабой зрелищности такого шоу, сделал верный шаг. Кто у нас больше всего проводит времени перед телевизором? Правильно, бабушки и дедушки. В деревне — точно. И они будут благодарны.

Кстати Свердловчане, которые вполне могли бы стать участниками шоу: Михаил Павлюченко из Екатеринбурга, 82 года. Действующий тренер и хореограф по фигурному катанию ДЮСШ «Юность». Его юниоры 15 лет занимали первые места на чемпионатах России, а в этом году стали чемпионами мира. Пластике и выразительности маэстро могут позавидовать и молодые. Владимир Лямин из Каменска-Уральского, 85 лет. Ему принадлежит рекорд области по сдаче норм ГТО в своей возрастной группе — золотой значок. Непременный участник «Лыжни России» и других лыжных соревнований. Хамаира Фатыховаиз деревни Малый Турыш под Красноуфимском, 85 лет. Снимает видеоклипы, искусно плетёт, но самое главное — держит пасеку и помогла наладить производство на основе мёда и сушёных ягод оригинального крем-мёда (по собственному рецепту).Мы предложили этим более чем достойным кандидатам подать заявку на участие в шоу Максима Галкина. И нам обещали подумать.