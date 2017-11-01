86-летняя преподаватель физики из Екатеринбурга создала Лермонтовский клуб

Валентина Константинова стала обладательницей юбилейной Лермонтовской медали. Фото: из личного архива валентины константиновой

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

В Свердловской области объявлен конкурс «Женщина года» среди жительниц региона, увлечённых своей работой и занимающих активную жизненную позицию (см. «ОГ» за 6 и 21 октября). Имя победительницы станет известно 30 ноября. В числе номинанток есть и бизнес-леди, и победительницы областных конкурсов «Краса России» и «Женский облик науки», и… пенсионеры. Самой старшей участницей стала 86-летняя екатеринбурженка Валентина Константинова.

— О конкурсе я узнала из «Областной газеты» и решила: почему бы не заявить о себе в номинации «Общественная деятельность», если я давно и с увлечением занимаюсь этой деятельностью? — говорит она.

Сама себя Валентина Михайловна называет активной и неунывающей пенсионеркой. Окончив с красным дипломом физико-математический факультет УрГУ, она осталась на кафедре общей физики и более 30 лет преподавала студентам этот сложный предмет, требующий аналитического склада ума. А после выхода на пенсию вошла в совет ветеранов университета и работает там по сей день. Кроме того, физик Константинова с давних пор является поклонницей лирики Михаила Лермонтова.

— Около десяти лет назад я узнала, что в Екатеринбурге существует Пушкинский клуб, и задалась целью создать в городе Лермонтовский клуб, чтобы объединить почитателей творчества моего любимого поэта. Сама я увлеклась его поэзией ещё в детстве, под её впечатлением воспринимала внешность поэта как идеал мужской красоты. С годами всё больше удивлялась, насколько глубок подтекст его произведений, — рассказывает Валентина Михайловна.

Она осуществила свою задумку: первое заседание клуба состоялось в сентябре 2009 года, на него пришли 13 человек. С тех пор члены клуба встречаются в библиотеке № 6 имени Паустовского каждый месяц, и сейчас собираются уже по 50, а то и по 70 человек.

— Среди членов клуба есть филологи, кандидаты наук, а также школьники и пенсионеры. Мы читаем стихи, обсуждаем публикации литературоведов, смотрим фильмы, организуем выставки. Каждое заседание посвящено определённой теме, например, «Музы Лермонтова», «Молитвенные мотивы в творчестве поэта», «Михаил Врубель и Михаил Лермонтов». Приглашаем выступать искусствоведов, лингвистов, профессоров УрФУ, — отмечает Константинова.

Она собрала уже большую коллекцию книг, журналов, картин, открыток, связанных с творчеством русского по-эта. И именно она, как правило, является генератором обсуждаемых тем.

Екатеринбургский Лермонтовский клуб поддерживает дружеские связи с Пятигорским государственным музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова. Совсем недавно Константинова получила из музея-заповедника благодарственное письмо за популяризацию творчества великого русского поэта. Кроме того, в этом году Российский лермонтовский комитет, который находится в Москве, наградил её юбилейной Лермонтовской медалью.

На вопрос «ОГ», где она черпает энергию, наша собеседница ответила:

— Мой девиз: стойкость и оптимизм. Я много лет работала со студентами и, видимо, заразилась энергией молодости. Я и сейчас очень люблю общаться с молодыми людьми. Спортом я никогда не занималась, а вот творчеством — да. Всегда любила рисовать акварелью. Когда мои сыновья были детьми, мы регулярно устраивали «художественные часы» — втроём садились за круглый стол и рисовали. Может быть, поэтому оба сына, когда выросли, стали архитекторами.

У Валентины Михайловны четверо внуков и четверо правнуков. И, по её словам, все они в большей степени «физики», чем «лирики».