Перерасчёт пенсии теперь можно оформить через интернет

Сюжет Полоса «Старшее поколение»

«ОГ» рассказывает о жизни людей преклонного возраста.

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда оказывается через Интернет, при этом их получателям даже не надо выходить из дома. В Свердловской области с начала 2017 года через Интернет с использованием электронных сервисов личного кабинета на сайте Пенсионного фонда и Едином портале государственных услуг подано более 100 тысяч заявлений о назначении пенсии и о выборе или изменении способа её доставки.

Теперь появилась возможность подать в электронной форме заявление о перерасчёте страховой пенсии по старости или инвалидности. Например, в таких случаях: у пенсионера увеличилось количество нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении; он приобрёл необходимый календарный стаж работы на Крайнем Севере; ребёнок, получающий страховую пенсию по случаю потери кормильца, потерял второго родителя, в таком случае он имеет право на повышенную фиксированную выплату к пенсии.

Также в электронном виде можно обратиться за перерасчётом страховой пенсии по старости с учётом периодов ухода за ребёнком до полутора лет, ухода за инвалидами и пожилыми людьми, службы в армии по призыву.

Все услуги и сервисы, предоставляемые Пенсионным фондом в электронном виде, объединены в один портал на сайте ПФР — es.pfrf.ru. Чтобы воспользоваться этими услугами, нужно зарегистрироваться на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.