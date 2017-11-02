Как уволить работника так, чтобы он об этом не знал и ходил на работу?

Сюжет "Красная бурда" в "ОГ"? Это смешно

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Каждый месяц в «КБ» от жителей Скипидарска поступают вопросы по разным юридическим темам. И мы эти вопросы… нет, не проясняем — мы их публикуем. А отвечают на них все желающие сами!

Как заставить брата разнаследовать унаследованную им квартиру и перенаследовать её мне?

Вчера суд вынес решение по моему делу. Правомерна ли формулировка «кругом виноват»? Прав ли судья, который сказал, что я могу «обжаловаться везде»?

Суд назначил меня отцом в моё отсутствие. Поздравьте меня, я отец!!!

Я купил себе кота редкой породы гладкоствольный чешир за 12 тысяч рублей. Этот кот испортил мне две пары тапочек, пару ботинок, диван, десять квадратных метров обоев и жизнь на сумму 1 миллион рублей. К кому мне обращаться за возмещением, если продавец кота пропал, а кот лежит на диване как ни в чём не бывало?

Можно ли досдать экзамен по вождению, если во время сдачи совершил ДТП и скрылся с места ДТП?

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Могут ли меня только по заявлению соседей, без моего ведома выписать из больницы? А ведь я там прописан с 1986 года. Имеются соответствующие записи в истории болезни за 1986–2016 гг.

Могу ли я через суд потребовать от таксиста сдачу с моих 5 тысяч рублей, то есть 4800 рублей? Или могу я просто в суде разменять эту купюру?

Я потерял паспорт, а когда мне его вернули, там появилась запись о женитьбе. Можно ли по закону женить паспорт без его владельца?

Одним из совладельцев моего земельного участка является несовершеннолетний крот. Как посоветуете исключить крота из совладельцев участка?

Как по закону уволить работника потихоньку, но чтобы он не знал и ходил на работу?

На суде адвокат сказал, что квартиру у меня отжали, потому что я лох. Не стоит ли нам поменять линию защиты?

Я автор закона об авторском праве. Полагаются ли мне какие-то авторские выплаты за применение этого закона?

Уважаемый юрист! Как вы меня научили, на суде я сказал, что меня на месте преступления не было. А прокурор сказал, что есть видеозапись! Что говорить сейчас?

Рисунок: Алексей Кивокурцев

Наш суд не хочет ни в чём разбираться, а хочет только судить! Судья ни разу не встала на моё место, не влезла в мою шкуру, чтобы понять, почему я здесь оказался. Ни шагу навстречу мне не сделало правосудие! На хрена мне такая госуслуга? Отписываюсь.