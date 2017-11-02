Сюжет 100 монологов о революции

Что утратила и что обрела Россия в 1917 году? Размышления читателей «ОГ».

Андрей Беседин, Президент Уральской торгово-промышленной палаты:

— К сожалению, вижу только минусы. Больно делать подобные выводы, потому что я был убеждённым октябрёнком, пионером и комсомольцем. Но я поменял свою точку зрения, когда понял: революция была нацелена на создание системы, основанной на отъёме чужой собственности и разорении наиболее трудолюбивых людей. Силу инерции этой системы мы наблюдаем и сегодня. Это не была стратегическая ошибка революционеров. Так всё вышло, потому что на популизме проще удержаться у власти. Сложные программы с экономическими расчётами людьми не воспринимаются, поэтому большевики и решили раскулачить богатых, а не подтянуть к ним бедных.

Большевистский переворот и последовавшая за ним кровавая Гражданская война сделали нормой жизни революционный террор, заложив тем самым опасную традицию решения всех жизненно важных вопросов с помощью силы. Она не до конца изжита до сих пор.

В моём понимании большевистский эксперимент — это потерянные для нации годы, огромные жертвы с обеих сторон, в том числе и среди наиболее талантливых и образованных людей, и это создание тупиковой дискриминационной системы, основанной на отрицательном отборе.

Да, в годы индустриализации была создана промышленность, которой мы гордимся до сих пор, но нужно помнить, какой ценой это было достигнуто. Я думаю: если бы Российская империя избежала в ХХ веке глобальных потрясений, то мы бы построили заводы ещё раньше и сохранили бы генофонд нации.

Не продвинулись мы никуда и с точки зрения социума. О каких социальных завоеваниях можно говорить, когда у нас врачи и учителя — как я считаю, представители наиболее важных профессий в любом обществе — живут хуже, чем их коллеги в большинстве стран? У нас был период, когда существовали социальные гарантии, но потом всё извратили, и сегодня нет реально бесплатного здравоохранения. Швеция, Дания и некоторые другие капиталистические страны гораздо ближе к социализму, чем мы.

Главной стратегической ошибкой, на мой взгляд, стала вброшенная в массы установка, что рабочий может управлять фабрикой, а кухарка — государством. При всём уважении к людям физического труда всё же хочу заметить, что выращивание эффективного государственного организма происходит на ином идеологическом фундаменте. Тот, кто умеет хорошо работать лишь руками, должен стоять у станка, а управлять фабриками, заводами и тем более государством должны те, кто неплохо разбирается в экономике и политике. При этом я прекрасно помню, что из низов вышли многие инженеры, дипломаты, руководители производств, но благодарить за это надо не революцию, а талант и силу духа русского народа. Если бы мы не подставили под пули и не сгноили в лагерях плеяду блестящих мыслителей и предпринимателей, то нашим успехам сегодня завидовали бы и Германия, и США.