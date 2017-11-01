Угрозы из пробирки: зачем собирают биологический материал россиян

Сообщения о сборе биоматериала россиян иностранными лабораториями заставляют задуматься о контроле этого процесса. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в Сочи открылась международная конференция «Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения», где представители 40 стран обсуждают наработки по чрезвычайному реагированию на эпидемические угрозы и вопросы профилактики таких угроз.

Тема биологической безопасности на этой неделе оказалась в центре информационной повестки. Сначала Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что в России «целенаправленно и профессионально» собирают биологический материал представителей различных этносов. Вслед за этим пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что у спецслужб есть информация о подобных действиях со стороны некоторых иностранных представителей. Затем первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко сообщил, что в правительстве разрабатывается закон о биологической безопасности, и в декабре он должен быть внесён в Госдуму.

Образцы «европеоидных россиян». Летом на сайте госзакупок США появилась любопытная информация: американское военно-воздушное ведомство заявило о намерении закупить образцы живых тканей «европеоидных россиян». Ряд экспертов высказывали мнение, что биоматериал может быть использован для создания биологического оружия. В частности, зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич высказал предположение, что США готовится к биологической войне против России, поскольку речь идёт о сборе биологического материала именно россиян. Но есть и иные мнения. Так, доктор биологических наук, биоинформатик Михаил Гельфанд утверждает, что использование собранного материала для создания оружия против конкретной расы исключено, поскольку на планете произошло смешение этносов.

Кстати, буквально вчера представитель Учебного авиационного командования ВВС США Бо Дауни заявил, что закупка биоматериалов проводилась для изучения особенностей опорно-двигательного аппарата. И поскольку первоначально поставщик предоставил образцы из России, то и контрольная группа образцов также должна быть российского происхождения. Впрочем, этот факт вызывает недоумение — почему американцы изначально не воспользовались в научных целях своим биоматериалом, а дождались «российского поставщика»?

Биологическое оружие. Стоит пояснить: к биоматериалу относятся клетки крови, костного мозга и всех прочих тканей и жидкостей человеческого организма. Сдавая анализы в больнице, мы сдаём не что иное, как свой биоматериал. Интересно, задумывался ли кто-то прежде, что его анализы могут послужить основой для создания средств массового поражения? Теперь есть повод задуматься. На этот счёт появились и иронические высказывания. «Лично я со следующего понедельника биоматериалы не сдаю. Лучше умереть патриотом, чем дать ЦРУ хоть один шанс…» — написал в Живом Журнале журналист Валерий Амиров.

Как известно, биологическое оружие вне закона. Первая конвенция, запрещающая его разработку, была подписана в 1925 году. В 1972 году в Женеве была подписана ещё одна конвенция, к 2012 году к ней присоединились 165 стран. Используя это оружие, в основе которого бактерии, вирусы, иные микроорганизмы и токсичные продукты их жизнедеятельности, можно провоцировать эпидемии опасных заболеваний, в том числе и среди мирного населения, уничтожать сельхозкультуры.

Несмотря на запрет, в СССР продолжалась разработка биологического оружия, об этом сейчас написано немало книг и статей. В них, кстати, как правило, фигурирует военно-биологический центр Минобороны СССР, который в Екатеринбурге известен как военный городок №19, расположенный на Вторчермете. Якобы в институте велись работы со многими видами бактерий — сибирской язвы, чумы, туляремии, сапа и другими. Разработкой биологического оружия занимался Степногорский научно-технический институт микробиологии, там же, в казахстанском Степногорске, работал соответствующий завод. Испытания проходили в закрытом городе Аральск-7, превратившемся сейчас в город-призрак.

Есть факты, свидетельствующие о том, что в других странах деятельность, запрещённая международной конвенцией, не прекратилась. Так, японская секта Аум Синрике в 1994 году с крыш токийских небоскрёбов пыталась осуществить аэрозольное распыление сибирской язвы.

В последние годы много раз высказывались мнения о том, что вирус свиного гриппа, провоцирующего тяжёлые осложнения, был выведен искусственно в лабораториях США.

Между тем на конференции в Сочи заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что угрозу применения биологического оружия против России нельзя сбрасывать со счетов. Он отметил, что применение биологического оружия «может быть замаскировано под естественные вспышки инфекционных заболеваний среди людей, животных или растений».

— У России есть силы и средства быстрого реагирования, способные оперативно разобраться с ситуацией на месте и принять безотлагательные меры по купированию эпидемии, — добавил Сергей Рябков.

Годится ли биоматериал для оружия? Борис Юшков, заведующий лабораторией иммунофизиологии и иммунофармакологии Института иммунологии и физиологии УрО РАН, доктор медицинских наук: — Не могу утверждать, возможно, в каких-то лабораториях, действительно, ведётся разработка новых штаммов вирусов. Но мне непонятно, какое отношение к этому может иметь биологический материал. Ни для кого не секрет, что практика забора и пересылки биологического материала существует. Элементарный пример: в пределах нашей страны есть центральные клиники и периферические. Если на периферии врачи, поставив больному серьёзный диагноз, испытывают сомнения, они отправляют гистологические препараты в центральную клинику. Из областного центра такие препараты могут отправить на исследование в Москву или в специализированные западные клиники. Кроме того, из России по квотам больных отправляют на лечение в клиники зарубежных стран. Как в этих клиниках будут лечить пациента, не изучив гистологический материал? При этом пробы берут у больных людей. Для создания биологического оружия это не годится.