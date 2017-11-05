Русская революция. 100 лет спустя

В год 100-летия революции ВЦИОМ подготовил исследование, в котором отражены настроения россиян и их отношение к Великому Октябрю с течением времени.
- Опубликовано в №208 от 3.11.2017
В год 100-летия революции ВЦИОМ подготовил исследование, в котором отражены настроения россиян и их отношение к Великому Октябрю с течением времени.
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