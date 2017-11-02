В ходе корректировки областного бюджета на 2017 год больше всего средств получил минздрав

На здравоохранение области дополнительно выделено 863,2 млн рублей. Глава минздрава Игорь Трофимов доволен. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня на заседании Заксобрания Свердловской области депутаты одобрили поправки в закон «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в первом, втором и третьем чтениях. Это уже третья корректировка бюджета за текущий год. Как отметила вице-губернатор Свердловской области — министр финансов Галина Кулаченко, доходы бюджета составят 205,8 млрд рублей, расходы — 219,5 млрд рублей, а в целом бюджет сохранит свою социальную направленность.

ЦИФРЫ. Доходная часть бюджета увеличена на 1,9 млрд рублей — преимущественно, за счёт налоговых поступлений. Как отметил председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков, доходы текущего года на 13,4 процента выше поступлений на аналогичный период 2016 года.

Расходы облбюджета выросли на 1,9 млрд рублей. Большая часть дополнительных ассигнований уйдёт на финансирование мероприятий по линии областного минздрава — 863,2 млн рублей. Кроме того, по словам Галины Кулаченко, благодаря внутреннему перераспределению будут выделены средства на погашение кредиторской задолженности медучреждений. Дополнительные средства также получит областной минкульт — 388,3 млн рублей, областное министерство физической культуры и спорта — 304,4 млн рублей, министерство строительства и развития инфраструктуры — 219,8 млн рублей. По министерству финансов бюджетные ассигнования уменьшатся на 185,2 млн рублей.

— Мы уменьшаем расходы на обслуживание государственного долга благодаря тому, что были проведены мероприятия, которые позволили нам сэкономить. Кроме того, 200 млн рублей уйдёт на увеличение резервного фонда правительства Свердловской области и 140 млн рублей — на погашение кредиторской задолженности по муниципалитетам, — подчеркнула Галина Кулаченко.

По словам Владимира Терешкова, в ходе корректировки бюджета также были перераспределены ассигнования в связи с внесением изменений в государственные программы Свердловской области. В частности, свыше 133 миллионов рублей выделяется дополнительно на поэтапное повышение заработной платы областным работникам культуры. На 200 миллионов рублей возрастают субсидии местным бюджетам на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также на обеспечение жильём детей-сирот.

ВОПРОСЫ у депутатов возникли преимущественно к дополнительным расходам, связанным с изменениями, вносимыми в Программу управления госсобственностью Свердловской области на 2017 год и плановый период 2018–2019 годов. Например, депутата Владимира Никитина смутило, зачем предоставлять дополнительно 152 млн рублей Сысертскому фарфоровому заводу, если рынок сейчас перегружен и проще предприятие продать. Замминистра по управлению госимуществом Сергей Сосновских возразил: чтобы ставить вопрос о продаже, нужно привести предприятие в адекватное состояние, к тому же благодаря модернизации Корпорация развития Среднего Урала планирует вывести его в прибыль.

А депутат Евгений Зяблицев усомнился в необходимости вложений в проект «Титановая долина» — в программе предусмотрено увеличение бюджетных инвестиций на 129,5 млн рублей на строительство объектов инфраструктуры. За неё вступились депутаты Олег Корчагин и Альберт Абзалов, заверив коллегу, что за год в особой экономической зоне появилось три новых резидента, а возводимый корпорацией «Boeing» корпус вступит в эксплуатацию до конца 2018 года.

В свою очередь у депутата-коммуниста Александра Ивачёва возник вопрос о необходимости выделения 86 млн рублей из бюджета на мероприятия, посвящённые столетию памяти Царской семьи:

— У нас на эту тему всегда находятся спонсоры и меценаты!

По словам замминистра культуры области Галины Головиной, средства пойдут на музеификацию Напольной школы и на ремонт здания филиала областного краеведческого музея в Алапаевске. В свою очередь депутат-справедливорос Армен Карапетян предложил Александру Ивачёву самому стать «таким спонсором».

Мнение Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области: — Все те средства, которые получены в качестве дополнительных доходов областного бюджета, направлены на решение социальных вопросов. Это увеличение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. По обращениям граждан мы ведём политику популяризации здорового образа жизни — развиваем учреждения спорта. Выделены средства на подготовку к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Государственный долг не увеличиваем, тем не менее за счёт дополнительных доходов решаем вопросы, важные для граждан.