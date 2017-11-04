Массовое извлечение революционных капсул времени начнется 7 ноября 2017 года

Новороссийская капсула времени пролежала под водой 50 лет. Это самое тяжёлое (10 тонн) послание к потомкам, которое оставили советские люди. Фото: Пресс-служба администрации Новороссийска

В начале двадцатого века капсулы времени было модно закладывать во всём мире, но безусловными лидерами стали США и СССР. Революция, конечно, придала новый импульс этой инициативе. Своего пика движение у нас в стране достигло в 60-е годы прошлого столетия.

В 2017 и 2018 годах нас ждёт, пожалуй, самое массовое вскрытие капсул времени. В 1967–1968 годах их активно устанавливали и закладывали к грядущему 100-летию советской власти и ВЛКСМ. В СССР датой вскрытия посланий чаще всего назначали 7 ноября 2017 года, к 100-летию революции, и в целом не смотрели дальше, чем на 100 лет вперёд.

Самое распространённое время, на которое закладывались послания потомкам, — 50 лет. В 60-е годы возникла даже целая производственная линия по изготовлению типовых капсул времени. Не было практически ни одной городской школы, ни одного крупного предприятия, в фундаменте которых не была бы замурована такая капсула. Но значительная часть этих посланий, как и их расположение, со временем были утеряны.

Уже произошедшие вскрытия показали, что они содержат, как правило, лозунги и наивные наставления в духе своего времени. К примеру, пионеры «Артека» 1960-х годов оставили потомкам из 2000-х такое послание: «Мы вам немного завидуем… Вы живёте при коммунизме, люди ежедневно летают на Луну, и, наверное, в «Артеке» есть свой космодром…».

Цифры Согласно статистике, в мире находятся десятки тысяч неоткрытых капсул времени. В среднем за 10 лет вскрывается от двух до пяти тысяч капсул и примерно столько же закладывается.

Пожалуй, самый яркий пример недавнего времени — новороссийская капсула. Это самое большое и тяжёлое послание потомкам, которое оставили в советское время. Причём хранилось оно на морском дне. Весной 1968 года на дно Чёрного моря к подножию Суджукского маяка комсомольцы города опустили капсулу-контейнер (10 тонн!) с посланиями к потомкам ХХI века. Организаторы завещали поднять капсулу в год столетия Октябрьской революции. Их волю исполнили. 13 сентября этого года бетонную плиту с посланиями из прошлого достали с помощью морского крана. Почти 300 экспонатов, среди которых 894 письма от молодёжи 60-х годов, разместили на выставке в Новороссийском историческом музее-заповеднике. И ещё одну капсулу с письмом-обращением к потомкам вскрыли в Новороссийске, которую заложили в 1978 году десантники Малой Земли в честь 35-летия своей высадки. Завещали открыть в 100-летие революции, что и было сделано.

Содержимого капсулы, которую подняли со дна Чёрного моря, хватило на 300 экспонатов выставки. Они прекрасно сохранилась в бетонном блоке, все 14 коробок из-под киноплёнки остались целыми и невредимыми. Фото: Пресс-служба администрации Новороссийска

Список революционных посланий можно продолжить: Мурманск, Бурятия, Нижний Новгород, Брянск и так далее по всей стране. Но вообще история подобных «сообщений потомкам» берёт своё начало ещё со времён египетских пирамид, которые сами по себе считаются практически идеальными капсулами времени. Позже послания приняли более миниатюрный вид — чаще всего это полая металлическая ёмкость в форме цилиндра, а их содержание сократилось до объёма обычного письма. Впрочем, бывают и исключения. Так, заложенная в Екатеринбурге в 2012 году (последняя по времени) капсула содержит «Самое длинное послание миру», которое написали школьники: его длина — 467 метров, его поручено открыть в 2112 году.

Капсулы в космосе Уже в течение нескольких лет на Международной космической станции находится герметично запаянная ударостойкая ёмкость с размещённым в ней жёстким диском, где запечатлены все знания, которыми располагает человечество сегодня. А две капсулы времени на космических аппаратах «Вояджер-1» и «Вояджер-2» уже находятся за пределами Солнечной системы и адресованы отнюдь не потомкам, а представителям инопланетных цивилизаций. Кстати В Екатеринбурге десять общеизвестных капсул, и ни одна из них никак не связана с революцией. Первую заложили в 1945 году в парке Победы и вскрыть её предначертано в 2045 году. Самая известная уральская капсула времени находится в Историческом сквере Екатеринбурга, её заложили в день 250-летия города 18 ноября 1973 года и должны вскрыть на 300-летие. Там хранятся записи уральских песен, плёнки кинофильмов, обращение руководителей города к потомкам. А сколько в Екатеринбурге залито в бетон «отраслевых» капсул, одному Богу известно.