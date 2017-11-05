Уроки Октября: как сегодня преподают революционные события 1917 года в школах?

Надежда Еловских — потомственный учитель впысшей категории с едагогическим стажем более 38 лет. Григорий Зыков — замдиректора школы № 80 в Екатеринбурге. Педагогический стаж — 5 лет. Фото: Станислав Мищенко

Накануне 100-летия Октябрьской революции корреспондент «ОГ» пообщался с учителями истории и обществознания, чтобы сравнить подходы к преподаванию тех событий в советских и современных школах. Наши собеседники — Надежда Владимировна ЕЛОВСКИХ из посёлка Верхние Серги (школа № 10) и Григорий Геннадьевич ЗЫКОВ из Екатеринбурга (школа № 80).

— Как Октябрьскую революцию преподавали в школах раньше и сейчас?

Н.Е.: Смену подходов в изучении Октябрьских событий можно проследить на примере учебников истории. В 60–70-х годах те события обозначались как «Великая Октябрьская социалистическая революция». В годы перестройки их стали называть «Октябрьским переворотом». А сейчас Октябрь и Февраль 1917 года свели вместе в Великую российскую революцию. По-разному можно к этому относиться, но я всегда вспоминаю высказывание эсера Виктора Чернова на эту тему: «Октябрьской революции не было. Это был Октябрьский переворот. Он был преддверием эволюции от Ленина — Пугачёва к Ленину — Аракчееву. Он был преддверием к самой доподлинной контрреволюции».

Я своим ученикам всегда предлагаю несколько точек зрения. Мы пытаемся рассуждать. Не нужно чернить или обеливать участников того процесса, надо искать компромисс. Тот же Ленин с товарищами шёл к власти с мечтой о светлом будущем, но средства достижения этой цели принесли нашему народу много вреда.

Сейчас школьники учат историю по учебникам Данилова-Косулиной — самый оптимальный и распространённый вариант, в котором период 1917 года представлен объективно, факты изложены максимально достоверно. На основании этого материала школьники могут сделать свой выбор.

Г.З.: В отличие от советской школы мы рассказываем ученикам, что революция — это, возможно, ошибка, которая была в нашей истории, и повторение подобных ошибок недопустимо. Впрочем, я рад, что сегодня школьники имеют возможность знакомиться с разными мнениями об этом. Вспоминая учебники советского периода, иллюстрации и плакаты, которые в них использовались, могу сказать, что они были однобокими — большевики представлялись героями, а белое движение — карикатурным и смешным, все их поступки и действия умалялись. Сейчас этого нет. В новых учебниках представлено равенство взглядов. Школьники учатся по учебникам одних авторов с 6-го по 11-й класс, это позволяет чётко выстраивать логическую цепочку причинно-следственных связей истории.

— Сколько времени сейчас уделяют изучению этой темы в школьном курсе истории?

Н.Е.: На Великую российскую революцию в современной учебной программе выделено 6 уроков. И Октябрьские события — это не центральная тема в ней в отличие от советского времени, где на одну только революцию отводилось 4–5 уроков, ведь именно от неё начиналось летоисчисление всего социалистического строя. И это без учёта того, что советские школьники ещё знакомились с документами того периода, работами Ленина, например, с его «Апрельскими тезисами», а перед этим изучали «Манифест Коммунистической партии» Маркса и Энгельса. В итоге на эту тему в советской школе приходилось 10–12 уроков. В нынешних учебниках тоже имеются выдержки из основополагающих документов того времени, но, помимо коммунистов, там представлены и эсеры, и кадеты, и другие политические силы. Школьники могут сравнить их взгляды и сделать собственные выводы.

Г.З.: Сегодня Октябрьские события дети начинают изучать в 9-м классе, а в 11-м повторяют их. В советское же время их начинали проходить в начальной школе, и необязательно на уроках истории. Если ребёнок готовился стать октябрёнком, он знал имя Ленина наизусть. С первого класса дети знакомились с его жизнью на уроках внеклассного чтения. Сейчас учебное время распределено равномерно: в школе изучают предпосылки Октябрьской революции, её ход и последствия.

— Какие вопросы о революции задают современные школьники?

Н.Е.: Советские дети вопросов о революции не задавали: всё было чётко сформулировано и подчинялось одной линии. Совсем недавно мы с моими учениками участвовали в проекте Уральского педагогического университета «Если бы не 1917-й… Если бы не 1937-й...». Само название уже задаёт тон дискуссиям и возможности поразмышлять. Когда мы представляем ребятам программы разных партий, они спрашивают: почему именно большевики победили, а не эсеры, хотя в их программе раскрывались более важные для страны вопросы? Почему победил пролетариат, а не крестьянство? Почему у буржуазии не хватило сил, чтобы удержать власть и укрепиться?

Сейчас школьники сравнивают те события с переворотом на Украине в 2014 году. Нам часто говорят, что этот майдан финансируется извне. И мои ученики недавно задали вопрос: а кем финансировалась Октябрьская революция? Кто был заинтересован в её победе? Каким образом Ленин сумел пробраться в Россию, когда вокруг шла Первая мировая война? Почему он спокойно жил в Разливе? Ведь все знали, где он, но при этом не арестовывали.

Г.З.: Перед событиями Октября 1917 года большинство народных настроений принадлежало эсерам и меньшевикам. Но лишь коммунисты смогли воспользоваться моментом, когда у Временного правительства не всё получалось, когда на фронте были одни неудачи, и, поймав волну упаднического настроения, они реализовали свои революционные планы. И дети задают вполне естественный вопрос: что было бы, если бы к власти пришли другие силы или события развивались бы иначе?

— Как вы считаете, какие уроки извлекают школьники из ваших занятий на тему революции?

Г.З.: У старших классов есть мнение, что худший мир лучше любой войны. В разговорах с ними я вижу, что они не хотят повторения подобных событий. Они верят в то, что мирными реформами и преобразованиями можно избежать кровопролития.

Н.Е.: Одно время я собирала воспоминания фронтовиков, участников Великой Отечественной. Чтобы они ни говорили, они всегда повторяли: лишь бы не было больше войны. Я ребятам всегда пытаюсь внушить эту мысль: давайте постараемся решать все вопросы мирным путём — допускать кровопролитную революцию мы не должны. Ведь в октябре 1917 года мы могли подойти к изменению нашей жизни путём реформ, а не революции. И ребята соглашаются: ведь каждое такое событие сопровождается гражданской войной, этого допускать больше нельзя.