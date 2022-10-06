Мобилизованные с Урала и из Сибири осваивают в зоне СВО минометы и РСЗО

Мобилизованные из Свердловской области находятся в зоне СВО. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры подготовки мобилизованных граждан из Свердловской области и регионов Сибири, которые прибыли в зону специальной военной операции (СВО). Военнослужащие изучают способы прицеливания и ведения огня из передвижных минометов 2С12 "Сани" и РСЗО "Град", сообщается на сайте ведомства.

"В составе расчетов военнослужащие минометных расчетов на практике отрабатывают навыки развертывания и ведения огня по различным мишеням, расположенным на дистанциях от 500 метров до несколько километров", — уточнили в Минобороны РФ.

Видео: Минобороны РФ.

Также для мобилизованных проводят занятия, где они учатся определять расстояние до целей и количество заряда, необходимое для поражения противника. После подготовки и боевого слаживания военнослужащие отправятся в подразделения, где им предстоит выполнять задачи по контролю и обороне освобожденных территорий.

Ранее Минобороны РФ показало, как проходит боевая подготовка в зоне СВО мобилизованных жителей Свердловской области.