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6 октября 2022, 18:55

Татьяна Москалькова оценила работу с мобилизованными в 32-м военном городке

Татьяна Москалькова

Омбудсмен России удовлетворена работой с мобилизованными в 32-м военном городке. Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в рамках визита в Екатеринбург посетила 32-й военный городок. Она оценила работу, которую там проводят с мобилизованными.

"Работа организована на хорошем, достойном уровне. На каждом этапе сидят консультанты, специалисты: у военнослужащих есть права и вопросы. Они [военнослужащие] все сказали, что обеспечены спальным местом, достойным питанием, есть медчасть, в которую на сегодняшний день обращался только один человек", — рассказала федеральный омбудсмен.

Видео: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области.

Вместе с Татьяной Москальковой военный городок посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Напомним, накануне омбудсмен России в том числе встретилась с главой Среднего Урала и побывала на церемонии открытия выставки "Последняя инстанция".

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Свердловской области

Областная газета Свердловской области

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