Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных граждан

Закон о кредитных каникулах вступает в силу со дня его опубликования. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам кредитные каникулы. Речь идет об участниках специальной военной операции (СВО) и членах их семей.

Отсрочка предоставляется на выплату по потребительским и ипотечным займам. Федеральный закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, участники СВО смогут приостановить исполнение обязательств по кредитному договору, который был заключен до дня их мобилизации. Отсрочка по платежам предоставляется на срок службы призванного гражданина в ходе частичной мобилизации. Льготный период продлевается на промежуток времени, когда военнослужащий находился в госпитале или больнице с ранениями, полученными в ходе спецоперации. Для получения кредитных каникул заемщику необходимо обратиться в банк, подтвердить документально свое участие в СВО. Финансовое учреждение вправе запросить информацию в Минобороны, Росгвардии, ФСБ и других органах.

Также законом предусмотрено снятие обязательств по кредитам с лиц, погибших в ходе специальной военной операции или получивших первую группу инвалидности. Предполагается, что обременение не будет переложено на родственников. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее закон о кредитных каникулах был рассмотрен и принят Госдумой РФ.