Мобилизованных и членов их семей освободили от уплаты пеней за ЖКУ

Пени перестанут начислять на протяжении всего периода прохождения военной службы. Фото: Алексей Кунилов

Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Граждане Российской Федерации, заключившие контракт о прохождении военной службы в связи с призывом на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного и (или) неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", — говорится в тексте.

Отмечается, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования — 7 октября.

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