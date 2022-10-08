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8 октября 2022, 15:27

В Екатеринбурге открылся центр помощи семьям мобилизованных

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Звонки принимаются ежедневно. Фото: Галина Соловьева

Волонтерский центр "Мы рядом" был создан по распоряжению главы уральской столицы Алексея Орлова. Обратиться за поддержкой можно в любой день недели с 9:00 до 18:00.

По данным пресс-службы мэрии, сотрудники центра готовы оказать адресную помощь семьям мобилизованных граждан, а также решить бытовые проблемы, с которыми они столкнулись.

"Екатеринбург — город добра и соучастия. Мы должны относиться к родственникам мобилизованных граждан, как к своим семьям. Пока мужчины выполняют боевые задачи, поставленные перед ними государством, мы должны поддержать их детей, жен и родителей", — сказал мэр.

Отмечается, что в центр набрана команда из 300 добровольцев. Волонтеры-операторы работают на линии.

Обратиться за поддержкой можно в любой день недели с 9:00 до 18:00 по номеру: (343) 229-04-00, или телефону горячей линии: +7 800 101-51-62. Также обращения принимаются в TelegramWhatsApp и ВКонтакте.

Запросы также принимаются через районные военкоматы. Для сверки данных налажено взаимодействие с военными комиссариатами города.

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