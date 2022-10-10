Владимир Путин предупредил Украину о жестких ответах на теракты

Владимир Путин провел совещание с членами Совета Безопасности РФ. Фото: скриншот с сайта kremlin.ru

Президент РФ провел совещание с членами Совета Безопасности. Владимир Путин заявил об ответной реакции на продолжение попыток проведения на территории России терактов.

"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз", — сказал президент РФ.

Владимир Путин отметил, что киевский режим давно использует террористические методы. Три теракта совершены СБУ в отношении Курской АЭС, были попытки подорвать газопровод "Турецкий поток". Атаки на Запорожскую АЭС президент назвал атомным терроризмом. Оставлять без ответа преступления киевского режима невозможно, отметил глава государства.

Напомним, сегодня президент РФ провел по видеосвязи совещание с 15 избранными главами регионов, где поставил им ряд необходимых для выполнения задач.