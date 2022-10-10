На горячую линию Екатеринбургской гордумы за первую неделю работы поступило более 100 звонков

Некоторые обратившиеся приглашены в гордуму для детальной работы с документами. Фото: сайт Екатеринбургской городской думы

Большинство обращений касались частичной мобилизации. Горожане уточняли информацию о том, кто подлежит призыву, а кто имеет право на отсрочку.

Кроме того, задавали вопросы, касающиеся:

предоставления кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам,

приостановки взыскания имеющихся долгов через судебных приставов,

защиты трудовых прав мобилизованных.

Также екатеринбуржцев интересовало, как стать добровольцами. Один из таких звонков поступил от женщины, имеющей квалификацию фельдшера скорой. Были и те, кто выразили готовность оказать необходимую помощь мобилизованным.

"Каждое обращение разбирается в индивидуальном порядке, большинство вопросов требуют дополнительного изучения ситуации. <...> Некоторые звонившие были приглашены лично в Екатеринбургскую городскую думу для детальной работы с документами", — говорится на сайте гордумы.

Напомним, постоянный телефон поддержки для граждан начал свою работу неделю назад. Звонки принимаются по номерам (343) 304-17-59 и (343) 304-17-26 в будни с 9:00 до 17:00.

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