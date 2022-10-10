На горячую линию Екатеринбургской гордумы за первую неделю работы поступило более 100 звонков

Большинство обращений касались частичной мобилизации. Горожане уточняли информацию о том, кто подлежит призыву, а кто имеет право на отсрочку.
Кроме того, задавали вопросы, касающиеся:
- предоставления кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам,
- приостановки взыскания имеющихся долгов через судебных приставов,
- защиты трудовых прав мобилизованных.
Также екатеринбуржцев интересовало, как стать добровольцами. Один из таких звонков поступил от женщины, имеющей квалификацию фельдшера скорой. Были и те, кто выразили готовность оказать необходимую помощь мобилизованным.
"Каждое обращение разбирается в индивидуальном порядке, большинство вопросов требуют дополнительного изучения ситуации. <...> Некоторые звонившие были приглашены лично в Екатеринбургскую городскую думу для детальной работы с документами", — говорится на сайте гордумы.
Напомним, постоянный телефон поддержки для граждан начал свою работу неделю назад. Звонки принимаются по номерам (343) 304-17-59 и (343) 304-17-26 в будни с 9:00 до 17:00.
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