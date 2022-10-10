Темы дня

Общество / Специальная операция
10 октября 2022, 18:13

На горячую линию Екатеринбургской гордумы за первую неделю работы поступило более 100 звонков

прием горожан

Некоторые обратившиеся приглашены в гордуму для детальной работы с документами. Фото: сайт Екатеринбургской городской думы

Большинство обращений касались частичной мобилизации. Горожане уточняли информацию о том, кто подлежит призыву, а кто имеет право на отсрочку.

Кроме того, задавали вопросы, касающиеся:

  • предоставления кредитных каникул по ипотечным и потребительским кредитам,
  • приостановки взыскания имеющихся долгов через судебных приставов,
  • защиты трудовых прав мобилизованных.

Также екатеринбуржцев интересовало, как стать добровольцами. Один из таких звонков поступил от женщины, имеющей квалификацию фельдшера скорой. Были и те, кто выразили готовность оказать необходимую помощь мобилизованным.

"Каждое обращение разбирается в индивидуальном порядке, большинство вопросов требуют дополнительного изучения ситуации. <...> Некоторые звонившие были приглашены лично в Екатеринбургскую городскую думу для детальной работы с документами", — говорится на сайте гордумы.

Напомним, постоянный телефон поддержки для граждан начал свою работу неделю назад. Звонки принимаются по номерам (343) 304-17-59 и (343) 304-17-26 в будни с 9:00 до 17:00.

Читайте также:

В Екатеринбурге открылся центр помощи семьям мобилизованных.

Сюжет

Распространение коронавируса
Публикуем официальную информацию о заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.10.2022, 20:57 / Общество
Студентка УрФУ вошла в число победителей федерального архитектурного конкурса
10.10.2022, 20:04 / Общество
Призванные на военную службу предприниматели получат отсрочку по уплате налогов
10.10.2022, 19:22 / Экономика
43 региона России получат федеральные деньги на расселение аварийного жилья
10.10.2022, 19:04 / Общество
Свердловские учителя получат премии губернатора в номинации "Олимпиадный успех"
10.10.2022, 18:13 / Общество
На горячую линию Екатеринбургской гордумы за первую неделю работы поступило более 100 звонков