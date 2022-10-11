​​​​​​​Ответят каждому: в городской Думе Екатеринбурга запустили горячую линию для граждан

Фото: Екатеринбургская городская дума

Горячая линия заработала на прошлой неделе, и за это время каждый день на нее поступало не меньше тридцати звонков. Специалисты не оставили без ответа ни одного звонящего, а всего получили разъяснения больше сотни свердловчан.

Большинство обращений касаются частичной мобилизации: жители уточняли, подлежат ли они или их близкие призыву, как оформить отсрочку или получить бронь от предприятия. Некоторые горожане хотели узнать, как стать добровольцами – на линию обратилась женщина, имеющая квалификацию фельдшера. Другие предлагали свою помощь для мобилизованных граждан.

Также операторы отмечают, что граждан волнуют вопросы о предоставлении кредитных каникул по ипотеке и другим займам. Специалисты давали разъяснения по способам защиты трудовых прав, приостановке взыскания долгов через приставов и иным мерам поддержки родственников военнослужащих.

Работа с обращениями ведется в индивидуальном порядке, так как некоторые вопросы требуют дополнительного изучения ситуации. Например, женщина попросила помочь перевести ее ребенка с платного места в детском саду на бюджетное, так как в учреждении появились свободные места. При сложных случаях звонившего приглашали прийти лично в Екатеринбургскую городскую Думу для детальной работы с документами.

Напомним, что постоянный телефон поддержки для граждан начал свою работу неделю назад. Звонки принимаются по номерам: 8 (343) 304-17-59 и 8 (343) 304-17-26 в будни с 9:00 до 17:00.