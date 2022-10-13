Мэрия Екатеринбурга отменила новогодний прием в ТЮЗе

Сэкономленные средства направят на организацию праздников для детей мобилизованных жителей. Фото: Галина Соловьева

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов заявил об отмене традиционного приема, который проводят для чиновников мэрии и гостей в преддверии Нового года в Театре юного зрителя. Информацию "Областной газете" подтвердили в пресс-службе городской администрации.

В мэрии уточнили, что все сэкономленные средства направят на проведение новогодних детских праздников. Речь идет о малышах мобилизованных екатеринбуржцев.

"Сэкономленные средства пойдут на организацию новогодних праздников для детей. В первую очередь детей мобилизованных граждан и сотрудников правоохранительных органов", — уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

В ряде свердловских городов местные власти ввели меры поддержки для семей мобилизованных. В Первоуральске родителям полностью компенсируют плату за детские сады и школьное питание. В Среднеуральске рассматривается вопрос о об оплате за счет городского бюджета жилищно-коммунальных услуг. В Верхней Пышме глава объявил о предоставлении бесплатного питания школьникам из семьей мобилизованных граждан.