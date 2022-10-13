ФСБ задержала завербованного спецслужбами Украины екатеринбуржца

Задержанный екатеринбуржец признался, что общался через интернет с сотрудником СБУ. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге жителя, которого завербовала служба безопасности Украины (СБУ). 44-летний мужчина хотел устроить диверсию, взорвав склад Минобороны РФ, сообщил "Областной газете" собственный источник.

По данным источника, екатеринбуржец сознался, что готовился уехать на Украину и вступить в ряды вооруженных сил (ВСУ). Рассказал, что к этому его подтолкнуло общение с неким Александром из СБУ. С ним он познакомился в одном из telegram-каналов и вел переписку. Сотрудник СБУ убедил жителя Екатеринбурга за вознаграждение взорвать склад Министерства обороны РФ с боеприпасами. В ответ завербованный свердловчанин предложил повредить ж/д пути, чтобы остановить движение поездов. Екатеринбуржцу прислали инструкцию, как сделать взрывчатку, деньги пообещали заплатить после совершения диверсии.

Однако довести задуманное у сторонника ВСУ не получилось. В ФСБ уже отслеживали его переписку с украинцем. Жителя Екатеринбурга задержали. Свердловским силовикам он рассказал о методах работы спецслужб Украины.

"Областная газета" обратилась за комментарием в пресс-службу УФСБ России по Свердловской области. Там задержание данного гражданина подтвердили, но деталей раскрывать не стали.

"В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № ФЗ-40 "О федеральной службе безопасности" информация о тактике и методах работы ФСБ России относится к сведениям, составляющим государственную тайну", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне ФСБ сообщила о задержании выходца с Украины, который хотел совершить теракт в Нижнем Тагиле.