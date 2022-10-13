В Каменске-Уральском обеспечат льготами детей мобилизованных граждан

В Каменске-Уральском дети мобилизованных получат бесплатное питание в школах. Фото: Павел Ворожцов

В Каменске-Уральском детей мобилизованных жителей обеспечат бесплатным горячим питанием в школах. Об этом заявил глава города Алексей Герасимов.

Городские власти готовы также компенсировать оплату пребывания малышей в детских садах, подтверждает информацию пресс-служба Каменска-Уральского. Льгота начнет действовать с 17 октября 2022 года.

Родителю необходимо написать заявление и принести справку из военкомата, подтверждающую факт мобилизации члена семьи.

Напомним, бесплатное горячее питание для школьников, родителей которых мобилизовали, ввели в Верхней Пышме и Первоуральске. В мэрии Екатеринбурга в пользу детей отказались проводить новогодний прием в ТЮЗе.