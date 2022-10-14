Замминистра обороны РФ проверил ход подготовки мобилизованных на полигонах ЦВО

Юнус-Бек Евкуров отметил, важную роль в решении боевых задач спецоперации играют беспилотные летательные аппараты. Фото: кадр из видео Минобороны РФ

Генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров также оценил условия размещения граждан, призванных из запаса.

"На военных полигонах замминистра заслушал доклады должностных лиц, ответственных за организацию прохождения мобилизованными гражданами курса боевой подготовки по своим военно-учетным специальностям и их боевого слаживания в составе подразделений", — говорится на сайте Министерства обороны РФ.

Замминистра лично проинспектировал практические занятия по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине и вождению боевых машин. Особое внимание он обратил на подготовку операторов беспилотных летательных аппаратов.