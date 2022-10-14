Сенатор РФ назвал недопустимыми "облавы" полиции на призывников

Андрей Клишас сообщил, что полиция не имеет права "хватать на улице без разбора" призывников. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники полиции не имеют права проводить массовые "облавы" на призывников. Стражи порядка могут доставить в военкомат только конкретного человека, на которого есть письменный запрос, об этом сообщает сенатор Совфеда Андрей Клишас.

Как заявил глава комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, вся работа с гражданами в рамках закона о воинской обязанности должна осуществляться адресно. Военкоматы обязаны вызвать и вручить повестку конкретному человеку, подлежащему мобилизации. Материалы в правоохранительные органы военкомы могут передавать только в отношении определенного лица.

"У военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц. Органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица либо при розыске уклонистов, подозреваемых или обвиняемых по соответствующему уголовному делу", — разъясняет в своем telegram-канале сенатор.

Полицейские могут вручать мужчинам направление в военкомат для постановки на учет, которые не стояли на нем, но обязаны быть включены в реестр призывников. Речь идет о срочниках. Участковые имеют больше данных о людях призывного возраста у себя на территории. В комиссариатах о них могут не знать. Однако проделывать ту же самую процедуру в отношении граждан, находящихся в запасе, считается излишним.

Кроме этого, вручать повестки по месту работы (учебы) сотрудники военкоматов могут только заранее известному призывнику или лицу, подлежащему мобилизации. При этом военком обязан заблаговременно проверить подходит ли данный человек под критерии отбора.

"Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт", — резюмирует Андрей Клишас.

Напомним, ранее стало известно, что отцы, имеющие на иждивении троих детей, получат отсрочку от мобилизации.