Благотворители Среднего Урала начали сбор средств на помощь мобилизованным

На собранные средства благотворители купят вещи для мобилизованных свердловчан. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге благотворительный фонд "Верь и живи!" объявил о сборе средств, которые направят на покупку товаров для мобилизованных граждан из Свердловской области. Запрос поступил от ветеранов боевых действий и волонтеров.

Как заявила президент фонда Ксения Хохрякова, до объявления частичной мобилизации благотворители собирали гуманитарные грузы для мирных жителей Донбасса. Однако позже к ним обратились меценаты, готовые помочь призванным на военную службу свердловчанам.

"На нас вышла организация ветеранов боевых действий и волонтерское сообщество, которые искали проверенный фонд для закупки дополнительных аксессуаров для военнослужащих. Запрос на единого оператора для оказания помощи мобилизованным был и у представителей малого и среднего бизнеса, вместе с которыми мы раньше поддерживали жителей Донбасса. Поэтому мы приняли решение приступить к такой работе", — уточнила она.

Организация планирует закупить термобелье и спальники, а также другие необходимые вещи. Их отправят в части и подразделения, где будут находиться мобилизованные жители Среднего Урала. Пожертвования можно направлять по реквизитам, указанным на сайте организации. Также вещи принимают в отделениях всероссийского движения #МЫВМЕСТЕ. В Екатеринбурге оказать помощь можно в Доме добровольцев по адресу ул. Крылова, 2. Филиалы открыты и в 46 муниципальных образованиях региона.

Напомним, в городах Свердловской области местные власти вводят меры поддержки для семей мобилизованных. Так, в Нижнем Тагиле создали штаб по оказанию помощи членам семей призванных резервистов.